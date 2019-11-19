起薪15萬徵私人秘書！陪總監環遊世界出差「要懂精油按摩」
2019-11-19 14:19聯合新聞網 綜合報導
底薪15萬起跳，還能跟隨老闆環遊世界度假，是你的話想跳槽嗎？知名人力銀行網站，最近出現一篇相當吸睛的徵才文，職稱是「總監私人隨行生活秘書」，工作內容包羅萬象，從總監一早的衣著到下班後的私人行程，全都要能一手包辦。更有一些工作內容像是要求熟悉精油按摩，讓大批網友想歪，認為這份職缺並不單純。
根據徵才網站內容，秘書的一天，就從早上5點半開始，要先幫總監打點好當天的私人事務，以及所要穿的衣服，因此必須擁有服裝搭配的概念。除了協助安排總監和客戶之間的一切活動，還得熟記各客戶的興趣喜好，才能算上一名稱職的秘書。過了下班時間也閒不得，得安排總監的家庭宴會，以及私生活的各類事務，並附註希望求職者最好能熟悉「精油按摩」。除了既定的工作項目，該份職缺也要求必須保持手機24小時開機暢通，確保能夠隨時順利交付「臨時性工作」。
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洋洋灑灑11點要求，最令人好奇的薪資寫在最後一行，提到公司有一個月試用期的規定，期間內是半薪75K，過了試用期則馬上轉為全薪150K。不過由於工作內容涵蓋總監上班及休假時間，因此上下班及出差時間並不一定，建議看到這邊就打算投履歷的人，若是有家庭負擔務必再三考慮。
該篇徵才文被轉到PTT引起網友熱議，有人質疑「限女這個條件沒打上去」、「如果是經驗老道的按摩店阿北去應徵勒」、「這個意思很明顯了」。由於要求包山包海，不少人直接聯想到電影「穿著Prada的惡魔」，以及韓劇「金秘書為何那樣」的女主角。有認真的網友上經濟部商業司網站查詢，發現該公司資本額僅20萬元，納悶「資本額20萬出月薪20萬，只打算請不到一個月是嗎」，不少疑點讓網友認為該職缺沒那麼單純。
目前該職缺狀態已顯示為結束徵才，讓人好奇總監是否已經成功徵到私人隨行生活秘書。
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