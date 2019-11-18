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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

44歲男鎖定這類工作狂換 網笑：專長是面試

2019-11-18 17:11聯合新聞網 綜合報導

一男子換過上百份工作，一星期後秒離職。示意圖／ingimage
一男子換過上百份工作，一星期後秒離職。示意圖／ingimage
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一名網友發文表示，公司一名老新人換過上百份工作，且多鎖定容易應徵又拿得到薪的職業，不意外的是，該名男子在此份工作入職後一星期，就果斷離職，讓原po形容，根本職場碰瓷人，更有網友說「他的專長是面試」。

有網友在「ptt八卦版」發文表示，公司近日來了一個44歲的未婚男性，他的勞保明細紀錄從退伍至今做過了上百份工作，其中，待最久的工作只有半年，而最短的只有一天。在報到入職後，部門主管發現，這名男子意見特別多，不出所料，一星期後他就離職了，讓原po直呼，「感覺他就像是職場碰瓷人」。

原po表示，這位老新人過去挑選的工作多以服務業、保全、外送、餐飲等為主，大多鎖定容易應徵、薪水一定拿得到的工作，若不滿意工作內容，就會直接離職。

文章一出，有網友認為，「能力好才會應徵上」、「起碼他有找工作，比一堆廢在家裡的強」，也有人表示，「這種應該早就進黑名單了」、「你沒看過職場蟑螂」，還有網友諷刺的說，「人家專長是面試不行阿」、「能一直應徵上也是才能」。

職場薪水面試

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