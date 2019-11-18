農場管理員12天班月領15K 工作條件驚呆網友：快檢舉

2019-11-18 16:41 聯合新聞網 綜合報導



一名農場老闆徵管理員，開出每個月上班12天，待遇1萬5，同時供應午餐和一間15坪的單人套房，但是列出的條件卻令人相當傻眼。圖片來源／ingimage 分享 facebook

「低薪」始終是台灣勞動市場難解的問題，大部分的人都希望自己有一份輕鬆的工作跟不錯的薪資待遇。近日一名農場老闆徵管理員，開出每個月上班12天休18天，待遇1萬5，同時供應午餐和一間15坪的單人套房，但是列出的條件卻令人相當傻眼，不僅要求要會挖土、蓋鐵屋等繁重的工作，甚至還要有基本的水電技能，讓眾多網友看了紛紛直呼「這樣敢開1萬5，檢舉比較快吧！」

這名網友在爆廢公社公開版PO出截圖且感概的表示，現在很悲哀農場缺人，有需要工作的網友可以洽詢，並無奈的說「現在的人力真的很不值錢」。截圖中只見一間農場在徵管理員，老闆希望管理員能每週4、5、6上班，基本上從早上8點上到晚上6點，需要配合倒垃圾時間，甚至還貼心的提供中餐和一間15坪的單人套房。

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但仔細往下看卻發現，這項工作要求相當多的技能和體力。不僅要會挖土、清垃圾、運肥料、幫忙蓋鐵屋、敢爬上屋頂，還有割不完的草，甚至還需要具備基本水電、泥作、鐵工、板模等能力，因為要負責維修農場的水電，還要搬一大推鋼筋、水泥和砂石等。除此之外還要會開怪手、小山貓、堆高機等工地用機械，下班時也要能配合處理突發的雜事。最後老闆甚至還要求「要吃苦耐勞、不能偷懶，限男性需體健」，即使是大太陽、下大雨也要穿雨衣照做，因為有40支監視器隨時監控。

開出洋洋灑灑的條件下來卻沒有任何勞健保的保障，自行投保也不補貼，老闆也心虛的說「這樣的條件…找得到人做工嗎？」

貼文一出後，立刻引來大批網友留言表示「好可悲難怪請不到人」、「這是美金嗎」、「這是奴隸契約吧」、「現在跑外送基本也有3萬吧？騎車也比這輕鬆」、「完全看不起人」、「會這些技能都不止1萬5了」、「開5萬看有沒有機會」。