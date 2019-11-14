吸引青年投入！勞部輔導「3K」產業 明年納橡膠業

2019-11-14 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



傳統3K(危險、辛苦、骯髒)產業，因存在職安風險、作業環境濕熱等特性，年輕人不願投入從事，面臨產業缺工、人才斷層、年齡老化等問題，勞動部自2014年起陸續針對鑄造業、表面處理業、印染整理推動輔導改善及補助計畫，勞動部職安署今在台大醫院國際會議中心舉辦「印染整理業改善工作環境成果發表會」，明年除將持續輔導印染整理業，也將新增橡膠產業。

勞動部次長林明裕表示，傳統3K產業工作場所較容易發生切割、夾捲的危害，也存在危害性化學品暴露、作業環境濕熱等特性，所以年輕人多不願從事，形成產業面臨缺工、人才斷層及年齡老化等問題，勞動部透過資源整合、專案輔導、改善經費補助等連貫性服務措施，從規畫設計、施工至完工由專家團隊提供全方位支援，執行迄今已輔導50家，2018年補助15家印染廠改善工作環境，補助金額約1400萬元，2019年更有28家廠商響應環境改善方案，擴大投資台灣，並帶來超過700個本國勞工就業機會。

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今天共有「大統新創股份有限公司」、「東欣實業股份有限公司」、「富順纖維工業股份有限公司」及「薛長興工業股份有限公司」等4家企業分享成果案例，這幾家企業做法包括導入智慧監控技術，引進自動化磅料系統設備，從源頭改善工作環境，降低人員化學品暴露、肌肉骨骼疾病的風險，也透過染色機施作熱阻隔工程，加強整體換氣通風、地板防滑排水與空間照明等，讓整體廠房明顯降溫、作業環境清潔明亮、空氣清新涼爽，解決印染整理業面臨的環境高溫悶熱、化學品異味等問題。