菜鳥準時下班被主管踢出群組 網：台灣加班文化真是陋習

2019-11-14 16:41 聯合新聞網 綜合報導



網友批評台灣的加班文化，真的是職場的陋習。示意圖 圖／ingimage 分享 facebook

「準時下班是不是錯了」。近日一名剛到職三週的新人訴苦，因為工作量還不大，所以都可以6點準時下班，但公司的加班文化讓他像罪人一樣，甚至被主管直接退出群組，就連公司的新人訓練課程主管都要他帶電腦去裝忙，讓他非常傻眼。

日前一名網友在論壇「Dcard」委屈表示，他還是新人，由於工作量還不大，都可以在下班前完成，所以基本上6點就可以準時下班，不過公司有加班文化，大家都很晚走，跟他同一組的同事甚至每個月加班時數都爆表，所以主管也很希望原PO開始加班。

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原PO表示，之前到職沒幾天後主管就關心他有沒有比較適應公司，而原PO回答有慢慢習慣後，主管就用開玩笑的口氣表示，「哈哈那你可以開始加班了」。不過在剛到職第一週時原PO就有跟主管提到，他每週三晚上都會去上英文會話課，在開始工作前就已經上課一陣子了，主管也表示了解。

原PO也提到，這兩週是公司的新人教育訓練，他都在上課，但因為知道公司有加班文化，所以平常也不是每天都準時走，即使到了下班時間還是會裝忙一下，加班一小時左右才下班，但這週三因為又要上課所以6點一到就開始收東西，跟主管打個招呼就下班了，沒想到事後發現他被主管踢出了Line的群組。

原PO很緊張的趕緊詢問組內其他前輩，而對方幫忙詢問後，則叫他不要擔心並說，主管隔天會再跟他說明。後來主管表示，第一點希望原PO在工作上可以更積極一點，對於這點原PO覺得，「這個我可以接受，可能我應該更主動的詢問前輩工作的事情，我會改進」。

不過第二點卻讓原PO非常不解，主管表示這幾天新人上課原PO連電腦都不帶去，雖然認真上課很重要，但應該要帶電腦去那邊做事，就算沒事也至少不會讓別的部門說閒話，好像他們很閒。

主管一番話讓原PO傻眼心想，「公司設計了這些課程不就是希望我們認真聽，更快了解公司的工作跟業務，為什麼還要去那邊工作，我覺得認真上課也是對講師的尊重，況且課程結束後還要每個人輪流上台發表新人訓練的感想」。最後，主管並沒有說明為何把他踢出群組，而且到現在也還是一樣的狀態，但後來這幾天主管突然給了原PO很多作業要他完成，他也都8、9點才敢下班。

看完原PO的經歷讓許多網友紛紛留言表示，「台灣的加班文化，真的是職場的陋習欸」、「加班不就是有做不完的工作才需要加班嗎？怎麼好像變成留下來加班是要表現給主管看？」、「加班=積極？」、「沒事還要裝忙…真的做不完再加班吧」、「看你自己能不能接受這樣的生態，像我不喜歡加班就找不用加班的工作」、「覺得加班文化很煩人，在時間內盡力奉獻在工作上是責任，但下班是自己的時間，生命的全部不該被工作綁住」。