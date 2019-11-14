公務員40歲年薪百萬很窮？ 網曝最大優點「拿百萬等退休」

2019-11-14 16:13 聯合新聞網 綜合報導



一名網友想起朋友看到一篇文章留言說40歲，年薪才百萬很窮，好奇當公務員是否注定只能當窮人。示意圖／ingimage 分享 facebook 許多人為求穩定工作，選擇考擁有「鐵飯碗」稱號的公務員。一名網友想起朋友看到一篇文章留言說40歲，年薪才百萬很窮，想起有朋友當公務員也是40歲，年薪百萬，於是相當好奇當公務員是否注定只能當窮人。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版，以「公務員基本上只能算窮人媽？」為題發問，他看了一篇文章，發現文章下面許多留言表示，「40歲，年薪卻只有百萬很窮」，一看到這篇文章，原po想起自己有朋友25歲考上公務員，現在也差不多40歲了，年薪也約只有百萬而已，於是想詢問網友，「當一般的公務員是不是注定只能當窮人？」。

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有網友認為公務員收入穩定且無壓力，「至少不會餓到」、「贏過至少40%的人了」、「公務員的價值在越老越值錢，你們是隨時等中年失業」、「公務員本來強的就不是薪水，是工時穩定無壓力，然後穩穩做到退休，根本沒幾個職業能像這樣，一堆年薪高的是靠加班加出來的」、「沒業績穩定過每一天就樂勝很多職業」。

不過，有網友認為只有高層的公務員才有比較高的薪資「除非爬的夠高或有特殊加給，否則就那樣」、「一般公務員真的窮」、「只單純論薪資沒錯啊，初等扣完公保健保和退撫金，只剩2萬7」、「公務人員沒有升上12職等以上根本就是在做公德」。

另外，有網友回文，分享同學今年考高考第十年，已是八等主計主任且在離島多加18000，目前月薪85000多，他指出，公務員最大的優點在50~65歲，私人企業最擔心被裁員或體力不支，但公務員這時反而有地位，「拿著100~130萬年薪穩到退休，其實很不錯的」。