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反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

雇用中高齡、身心障失業勞工 可領15.6萬獎助金

2019-11-13 18:12聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

為鼓勵雇主聘雇失業勞工，只要雇用公立就業服務機構推介的中高齡、身心障礙者及長期失業勞工，每人每月最高發給雇用獎助1萬3千元，最長可發12個月，合計最高發給金額15萬6千元。

勞動部勞動力發展署就業服務組專委黃巧婷指出，適用雇用獎助的失業勞工有兩大類項，第一類是失業達30天以上的特定對象，包括中高齡失業者、身心障礙者、長期失業者、獨力負擔家計者、低收入戶、二度就業婦女等，第二類則是失業連續達3個月以上者。

黃巧婷說，雇主須先向公立就服機構辦理求才登記，雇用公立就服機構推介並開立雇用獎助卡的失業勞工，並雇用超過30天以上，雇主就可領取雇用獎助金，獎助金額9千元到1萬3千元不等，其中中高齡、身心障礙者、長期失業勞工獎助金最高，每人每月1萬3千元，最長可領12個月。

據勞動力發展署統計，2018年雇用獎助的勞工為2350人、發出1億6千多萬，2019年截至10月底則有2673人，發出1億1千多萬元。

發展署表示，若想想進一步了解雇用獎助措施，可就近洽詢全國各公立就業服務機構，或至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，也可撥打24小時免付費客服專線0800-777-888洽詢。

失業勞動部低收入戶

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