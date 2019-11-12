香港人外派來台公開高薪資 網喊「來台定居吧」
2019-11-12 13:41聯合新聞網 綜合報導
台灣新鮮人薪資水平約新台幣3萬元出頭，許多人認為職場長期低薪，讓新鮮人生活不易。有網友在網路論壇《mobile01》發文，表示自己將從香港外派到台北，並大方公布自己的月薪，高達14.6萬，令其他網友羨慕不已。
網友在《mobile01》發文，表示自己將從香港外派到台北工作，因對台北的居住環境與文化不熟悉，因此上網詢問網友想了解一下。他所提出的問題包括「月薪14.6萬在台北算是高薪嗎」、「台灣對香港青年的印象如何」等，並詢問應該住在哪一區比較好。
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不過其他網友看到，紛紛表示原po的薪資在台算「相當高」，網友留言：「26歲就年薪百萬，半天才了」、「14萬月薪，你已經贏了80%台灣人」、「在台灣要月入14萬的，通常是要進入大型企業並且當上管理職，或者資深工程師才可以拿到的薪水。」
還有網友勸原po如果在香港沒房可以考慮在台灣置產。「這樣的收入，如果好好規劃一下，在台灣可以開名車住豪宅，過上很爽的生活」、「你的收入在台北市中心可以住豪宅，不必找頂樓違建了」、「這種薪水可以直接定居台灣了啦」。
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