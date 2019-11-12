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影／疑要求理事長帶頭施壓工會 勞團控訴戕害漁工權益

2019-11-12 11:19攝影中心 記者葉信菉／即時報導

宜蘭縣漁工職業工會上午在勞動部前舉辦「外勞被打壓，本勞來相挺／控訴蘇澳區漁會不當勞動行為，戕害漁工權益」記者會，他們抗議在南方澳事件後，漁工職業工會理事長（印尼籍漁工）被雇主要求要動員其他外籍漁工於10月17日到工會抗議，如果不去雇主就不會發放相關紅利的獎金，結果抗議未成隨之而來的是漁工職業工會理事長陸續受到來自雇主、仲介公司、甚至地方勞工首長施壓，他們想方設法、軟硬兼施，迫使他對外公開表示「願意」辭去工會理事長職務。

宜蘭縣漁工職業工會上午在勞動部前舉辦「外勞被打壓，本勞來相挺／控訴蘇澳區漁會不當...
宜蘭縣漁工職業工會上午在勞動部前舉辦「外勞被打壓，本勞來相挺／控訴蘇澳區漁會不當勞動行為，戕害漁工權益」記者會，他們抗議在南方澳事件後，漁工職業工會理事長（印尼籍漁工）被雇主要求要動員其他外籍漁工到工會抗議，如果不去雇主就不會發放相關紅利的獎金。記者葉信菉／攝影
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宜蘭縣漁工職業工會上午在勞動部前舉辦「外勞被打壓，本勞來相挺／控訴蘇澳區漁會不當...
宜蘭縣漁工職業工會上午在勞動部前舉辦「外勞被打壓，本勞來相挺／控訴蘇澳區漁會不當勞動行為，戕害漁工權益」記者會。記者葉信菉／攝影
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勞動部印尼

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