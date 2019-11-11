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月付35K讓你「逛公園」？ 網曝徵才真相

2019-11-11 12:34聯合新聞網 綜合報導

一則求才的工作訊息，工作內容是「逛公園」，月薪是33K至35K，工作內容讓這名網...
一則求才的工作訊息，工作內容是「逛公園」，月薪是33K至35K，工作內容讓這名網友好奇發問。圖片來源／ingimage
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每位求職者都希望找到待遇好、工作輕鬆、也不用花太多通勤時間而且自己能勝任愉快的工作，日前有網友在臉書的徵才社群看到一則求才的工作訊息，工作內容是「逛公園」，月薪是33K至35K，工作內容不僅讓這名網友好奇發問，貼文更引起其他網友熱議。

原po以「逛公園 月薪33K」為題在ptt貼出擷圖表示，在FB看到這個徵才文，月休10天、月薪是33K 至 35K，工作內容是「逛公園」，徵才資格須是55歲以下男性，要有重型機車駕照，工作地點是在台北市南港、松山、信義等區，最後更強調如果是上兵役畢優先考慮。這樣的徵才條件不經讓原po好奇發問，「逛公園需要機車駕照，具體內容到底是啥啊？」

Po文一出，看過貼文的網友紛紛回應「保安吧 」、「走路工吧」、「幫有錢人巡公園吧」，有網友說「逛公園，順便幫忙帶東西給某些人」，另一些網友也附和說「覺得是幫忙送東西」。更多網友關注在「為什麼要上兵役畢」、「上兵有比較會巡嗎」、「義務役的上兵畢，應該都40歲了吧」。

「這應該是像巡查員的工作吧」，有位網友猜測工作內容就是維護公園治安，也就是公園處夜間機巡保全員，執行公園自治條例、違規勸導、違停告發等等。

圖擷自
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保全走路工求職

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