遭資遣暫當外送員 他憂這經歷寫進履歷會扣分
2019-11-08 16:15聯合新聞網 綜合報導
越來越多人會把外送當成兼差，甚至正職來做，一名網友半年前失業，在這段期間他邊找工作邊做外送，但他擔心外送員這行業會造成日後履歷上的扣分，因此煩惱是否要將這段經歷寫進履歷裡，網友認為外送也是正當職業，建議他加入履歷裡。
原PO在《mobile01》論壇貼文表示因為公司經營不善，半年前倒店害他遭到資遣，失業這半年間他除了找工作的同時，也兼做外送員，來渡過難關。但他有個隱憂，煩惱以後的履歷上是否要增加外送員這項工作經驗，以利交待求職間的空窗期，或者不寫進履歷裡，等面試時再被動的跟面試官說？
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原PO解釋會擔心的原因是因為在前一家公司擔任的都是主管職，怕外送員這經歷會對他的履歷扣分，因此他想詢問網友們的意見。網友留言給予鼓勵打氣，「能屈能伸，主管反而會錄取。麻煩履歷上老實說，還要想怎麼說謊，不是很累？」、「當然可以加，這又不是不光彩的事」、「盡量說的可憐點，有貸款要繳、父母兒女要養，才不得已去外送」、「過渡也要做得有聲有色。為啥不行？每個低谷都是能量。有那種光明正大的職業讓你去外送，還説不光采」。
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