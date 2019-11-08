台灣什麼工作有出息？ 網友力推「它」是夢幻職業

2019-11-08 14:05 聯合新聞網 綜合報導



在台灣做什麼工作最有出息？有許多網友認為「房東」才是最夢幻的職業。 本報系資料庫 分享 facebook 雖說「行行出狀元」，但父母總是希望孩子未來能少吃苦，有好的出路能出頭天，但究竟什麼樣的工作比較有前途呢？有網友發文詢問「台灣做什麼工作有出息？」貼文引來網友熱烈討論，當中還有許多人點名「房東」。

原PO在PTT表示常聽到長輩都說「做那個XXX職業，以後撿角啦」，這讓他想到有些職業常常被嫌，例如「服務業被說工時長、門檻低」、「Foodpanda、UberEats被說騎車危險，沒保障」、「文組又被嘴低薪，理組被嘴輪班星人」、「醫師護理師被說爆肝超時」，原PO好奇的想知道在台灣到底什麼職業最棒、最有出息不會被嘴？

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網友們紛紛留言酸說「公務員吧，擺爛都不能炒」、「律師啊，看看台灣總統一堆律師」、「立委、市長、總統」、「成功的老闆」、「做長輩，就不會被嘴了」。當中還有許多網友認為最夢幻的職業應該是「房東」，畢竟現在年輕人買不起房，更不要說當房東了。