他辭主管職轉當外送員 想拚月入10萬高薪結果後悔了

2019-11-08 13:07 聯合新聞網 綜合報導



許多人看到外送商機無限，紛紛搶著加入。照片為示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 外送商機無限，路上隨處可見各家外送員的機車穿梭，有報導指出曾有外送員一個月能跑出十幾萬元的薪資，這讓更多人搶著加入外送行列。一名外送員在臉書上感嘆自己曾經是中小企業的小主管，每個月薪水也近5萬元，後來因為跟公司賭氣而離職，隨後成為外送員，沒想到一切並不如自己想像的那樣美好，如今他覺得相當後悔，恨自己當時為何那麼衝動。

原PO在臉書「靠北ubereats」表示自己曾經任職一間中小企業的小主管，薪水每個月有近5萬元，每天早8晚5週休2日也極少加班，如果單量大平日加班最少也能領5萬5，但年初進來了一名新人，卻改變了他的人生。原PO說這名新人好像是副理的親戚，進到公司半年內就在別的產線升到跟他一樣的位置，但他卻是拚了2年多才爬到這個職位，這樣的待遇讓他相當不服氣。

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原PO帶著不平衡、賭氣的心理，再加上看到外送員10萬高薪的新聞，讓他毫不猶豫地離開公司，轉戰外送行列。只不過事情沒有想像中的美好，當外送員一個月後他就後悔了，因為訂單少到讓他想哭，出門12小時還不一定有1500元，和以前在公司的薪資待遇相比真是天差地別。

日前收到國民年金和健保的帳單，讓他看了快要哭出來，「我中斷的勞健保和原本該有的近10萬的年終也沒了」。原PO和前同事聊天時還得知以前常拍他馬屁的下屬，後來被課長升到他的位置，這讓原PO聽了更加五味雜陳。如今木已成舟，他也只能希望每天生意能好一點，訂單量能達標。

文章引來許多網友熱議，有人批評原PO的處事態度，「好好奇這樣的個性跟做事邏輯是怎麼當上主管的？」、「跑UE不做功課，只聽說很好跑錢很多就跳進來，現在才在後悔」、「這個工作適合年輕有體力的人做啦，高薪是用時間疊出來的，沒有休息每天12小時起跳才有機會高薪」、「外送只適合兼差不適合當正職」。還有人質疑文章的可信度，「這又是一篇故事文嗎？這麼衝動的主管還真是少見」、「計程車司機也都說他年輕的時候是大老闆」、「你把稿子寫好一點，可能也有出版社或哪個編劇來找你了」。

不過也有網友給予鼓勵打氣，「最好的建議還是憑你的專業回去做老本行，畢竟那才是長久有發展的，當外送員沒有累積性、可兼職，教訓學到了重頭再來就好，別灰心」、「起碼過渡時期，新工作還沒有找到，出門逛逛，賺個煙錢便當錢」、「怪自己太衝動。自己決定自己承擔。趕快再找新工作才是上策」。