一趟歐洲行轉念人生 陳子瑀10年摸索圓咖啡夢

2019-11-07 16:56 中央社 新北7日電



在三峽市場3樓的偏遠角落傳出陣陣咖啡香，裊裊飄散，陳子瑀17年前到歐洲小鄉鎮自由行卻愛上喝咖啡的氛圍，回台後到許多咖啡店打工學習，10年後設小小攤位圓一場夢。

陳子瑀留著稍短的頭髮，一早開攤就熟練用虹吸法來煮咖啡，不多久，咖啡香就會引來許多市場內外的老客戶逐階聞香而來，而她也努力營造出家的味道。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

確實，市場就如同她的家，她接受中央社記者採訪時娓娓道來，她就是在市場附近出生及成長的，因為從阿嬤到媽媽都在市場擺攤賣百貨，她出生時就是市場隔壁巷子內的助產士接生的，然後就一直在攤位的嬰兒床看著來往人群中長大，這是很奇特的童年記憶，直到高中才離開三峽出外就學。

她笑說，市場真的就像一個大家庭，媽媽目前半退休狀態，但仍然租個攤位賣飲料，無非就是找個理由來市場玩玩，而妹妹也來市場擺攤賣手作包包，周遭攤商還有許多同學的父母，她幾乎就是許多長輩看到大的，現在也多是像她一樣的市場第3代，一起在同一個溫馨環境裡寫人生的故事。

但賣咖啡，似乎是傳統市場內的異類，可是卻是陳子瑀醞釀10年的夢想，而這個夢仍持續著，也更精彩了。

而夢想的源頭竟是17年前一趟歐洲自由行的旅行，毅然決然從律師助理轉行進入咖啡的世界，一路從時薪不到新台幣100元的學徒，考取烘焙師證照。

她表示，她在學校讀的是資訊管理，畢業後從事許多工作，後來在律師事務所擔任助理的工作，每天接觸的多是社會上負面情緒及案件，可是到英國鄉間小城鎮的自由行卻讓她感受到慢活的正能量，異國的咖啡店氛圍讓她沉醉，也讓她咖啡夢萌生發芽了。

返台後就不顧父親反對辭去穩定收入的律師助理工作，開始她的打工生涯，在許多不同風格的咖啡店中打工，尤其是學用虹吸法煮咖啡時，就是低薪的學徒制，可是她仍是毫無怨悔的從工作中自學，也醞釀出自己的方向，打了10年工，7年前「回家」來到三峽公有市場租攤賣起咖啡，成立編號第28號攤「珈琲瑀」。

她說，市場內還是有很多攤商愛喝咖啡，但他們都「亂喝」，不在意咖啡品質還加了許多奶精及糖，因此，她就有很強責任感要來導正這些長輩「品嚐」咖啡，她特別引進單品咖啡豆，從選豆、烘豆到煮咖啡，仔細掌握品質，希望讓客人品嚐到新鮮香醇的咖啡。

「推廣健康又好喝的咖啡是我的使命」她說，為了讓客人喝出原味及喝得健康，她的黑咖啡堅持不提供奶精跟糖，除此之外，她還每週自己烘豆，親自把關咖啡品質，也因此擁有一群常客，每天都要喝上一杯。

她表示，咖啡就像水果，隨著季節的變換，不同國家的咖啡豆都有不同種類和風味。雖然咖啡煮法各有不同優點，但陳子瑀最愛的還是虹吸式煮出來的咖啡，她表示，這能保留咖啡更多的天然油脂香氣，讓口感更為香醇濃厚。

新北市市場處表示，在傳統市場也能創新發展，像陳子瑀大膽選擇創業圓夢的例子正增加中，例如中和枋寮市場「菜市仔咖啡」也主打新鮮、原味的單品咖啡，深受顧客好評。未來希望吸引更多特色攤位進駐，帶給市場新氣象。