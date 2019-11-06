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想離開家族企業但卻又放不下 壓力讓她快崩潰

2019-11-06 19:27聯合新聞網 綜合報導

想離開但卻又放不下的家族企業，讓她壓力很大也不知道該怎麼辦。示意圖／ingima...
想離開但卻又放不下的家族企業，讓她壓力很大也不知道該怎麼辦。示意圖／ingimage
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在家族企業工作有時會讓人既矛盾又複雜。一名女網友煩惱的表示，她畢業後就直接進入家裡的公司工作，但她並不熱愛這份工作，在工作的兩年間內也覺得自己並沒有成長，也越來越無法勝任相關工作。在這期間她的情緒一直起起伏伏，想要離開但卻又放不下，讓她不知道該怎麼辦。

今（6）日一名女網友在PTT發文表示，她從畢業後就到家裡新創業的公司工作，但她並不熱愛這份工作，她把自己定義在因為剛出社會，所以沒資格也不清楚該選擇怎樣的工作屬性。

原PO表示身邊長輩朋友都說，這樣很好，可以學習到很多內部的訣竅，家人也說這樣可以少走一些坑洞陷阱，但原PO卻覺得在工作的這兩年內她並沒有成長，也覺得自己越來越無法勝任其他相關工作。

原PO也透露，在這兩年間有幾次想要離開，但思考過後又還是決定留下，在這期間她的情緒一直起起伏伏，想要離開，甚至想要離開這個城市，但是看到家人臉上的皺紋，卻又放不下。

原PO表示到了最近更時常情緒激動、胸悶、想哭、有負面情緒，也無法認真在工作上，有一次更想說能不能一覺不醒。她也提到，近期家裡公司有成長的跡象，但這段時間也讓她開始有點無法承受。這讓她詢問網友去看身心科會不會有效，怎樣可以讓她好過一點。

文章一出許多網友留言表示，「去外面工作幾年再回來接家業」、「想接才接，是妳的人生呀，而爸媽也不見得希望妳犧牲自己到這麼不快樂」、「快去看醫生吧，不要怕浪費資源」、「草創的公司就算了吧，別再浪費時間了」、「給的錢有外面多嗎？如果沒有外面多，也沒有外面開心，何不離開？」、「你的人生是你的人生，何須在乎家業，真的需要你，再回家就好，在外面才能體會什麼是社會，在家永遠都是舒適圈。」

創業PTT

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