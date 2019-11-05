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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

不要窮到只剩工作！近六成民眾每週花90分鐘運動

2019-11-05 15:58聯合新聞網 文章提供／遠見

yes123求職網公布「上班族瘋運動與體育賽事熱調查」顯示，平時維持固定運動習慣...
yes123求職網公布「上班族瘋運動與體育賽事熱調查」顯示，平時維持固定運動習慣的上班族人數高達58％，且每週平均投入時間為90.4分鐘。圖／ingimage
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睽違18年，中華棒球隊甫奪下亞錦賽冠軍，（2日）更續戰世界12強棒球賽，激發國人的棒球魂。其實，這股支持運動賽事的熱潮，也是員工下班後最好的舒壓方式，更一舉將台灣的運動商機提升至260億元台幣。

yes123求職網（4日）公布的「上班族瘋運動與體育賽事熱調查」結果顯示，平時維持固定運動習慣的上班族人數高達58％，且每週平均投入時間為90.4分鐘，其中，有超過五成民眾不僅喜歡運動，更愛揪同事下班一起動起來。

隨著國人運動意識抬頭，推升相關的運動商機產值。據yes123求職網指出，每人平均「運動用品與服飾」總預算約3000元台幣，若以906.2萬名的「全體受僱就業者」計算，光是上班族就能創造158億台幣的運動商機。

由於，今年適逢中華棒球代表隊爭取2020年東京奧運門票，不少國人又燃起棒球魂，不僅到場力挺中華隊，更以行動購買周邊商品。根據yes123求職網調查發現，有36.8％的上班族曾因體育賽事購買紀念品，全年花費達3054元。若以906.2萬名全體受僱就業者預估，「體育賽事紀念品商機」上看102億元台幣。

運動產業蓬勃發展，光是今年整體商機高達260億元，這也凸顯上班族對於工作態度的轉變。yes123求職網發言人楊宗斌分析，上班族除了忙於工作，應該要適度維持運動，意味人生「不能窮的只剩工作、薪水」，也要著眼於「健康財富」的增加。

六成民眾看球賽耽誤工作，逾三成企業以運動激勵士氣

此時，「世界12強棒球賽」正如火如荼展開，許多上班族已準備好透過螢幕觀賽。根據yes123調查，有超過三成的上班族曾因關注體育賽事耽誤工作，最常見的狀況是「熬夜看賽事，上班時精神差（60.9％）」。

楊宗斌提醒，上班族應將觀看體育賽事當成興趣或娛樂，目的在於調劑身心、紓解壓力，而非本末倒置，變成經常性熬夜或分神看比賽，反而耽誤工作進度，影響工作業績及成效。

看準運動有助排解工作壓力，yes123分析，有三成七受訪者指出，曾任職的公司「鼓勵」員工運動，鼓勵措施包含舉辦運動競賽、運動會（46.4％）、提供運動設備（44.6％）、補助運動社團（37.5％）、補助運動課程（30.4％）、每天有早操或午操（23.2％）、上班前跑步或下班後跑步（19.6％）。

楊宗斌表示，由此可見，企業鼓勵員工運動者的風氣不盛，但從部分上市櫃公司主動鼓勵員工投入運動行列的經驗來看，透過運動會、體育社團可凝聚公司士氣，甚至藉由比賽交流，都有助經營高層與員工打成一片，為公司營運帶來向上的走勢。

換言之，運動風氣注入企業，能為企業及上班族帶來財富與健康的雙重好處。

雖然全國高度關注中華隊究竟能否取得2020年東奧門票，但建議大家以平常心看待比賽結果，才能避免因失落感而影響工作與生活。此外，若想當「一日球迷」或「專業球迷」，花錢購買周邊商品也請「量力而為」。

「上班族瘋運動與體育賽事熱調查」，由yes123求職網於2019年10月2日到10月24日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲（含）以上的會員，會員有效問卷共1500份，信心水準為95%，誤差值為正負2.53%。

（作者／江星翰 本文出自2019.11.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

上班族體育

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