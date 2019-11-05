送餐碰上公司徵才 外送員好奇詢問獲新工作

2019-11-05 15:02 聯合新聞網 綜合報導



有網友送餐時碰上客服公司徵才，好奇詢問是否缺人，沒想到竟意外獲得新工作。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

幫送餐竟碰上天大的好機會，有網友在「靠北Ubereats」上發文，表示送餐到一間公司，發現對方在徵人，便好奇詢問取餐的小姐有沒有在徵人。結果這名外送員不但真的進公司填履歷，還被對方詢問什麼時候可以上班，讓他又驚又喜。

今日在「靠北Ubereats」有網友發文，表示這位外送員送餐到一間公司，看到門口貼著徵人啟事，好奇心驅使下便順口問了還有沒有在徵人，結果對方竟告知他：「有啊！要不要進來看看，填個履歷？」

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原po就這樣跟著取餐的女子進了公司，才知道這是一家網路客服公司，他觀察工作環境，雖然新資不高只有2萬7，但裡面的員工都是二十幾歲的女性，有咖啡機和零食櫃，環境不錯之餘還有三節、勞健保6%，便填寫履歷等候通知。

結果當原po準備離開繼續外送時，當方竟問他什麼時候上班，讓原po又驚又喜，興奮的回「明天」，並準備將自己外送包售出。不過看完貼文，網友力勸他留著包包：「留著吧，偶爾兼差跑跑也不錯」、「真心建議留著」、「其實，下班時間規律下班後跑更賺，根本沒衝突」。