補習班工作沒人做？ 網揭兩大主因：沒發展沒未來
2019-11-04 19:33聯合新聞網 綜合報導
多數剛畢業的大學生都希望能找到一份薪水優渥又輕鬆的工作，但要找到符合理想的工作並不容易，也因此會多方嘗試。但近日卻有網友討論「補教業」的職缺似乎很少人願意嘗試，即使開出優渥的工作條件，投履歷的人依然很少，引起眾多網友熱議。
這名網友在網路論壇Mobile 01上PO文提到，最近他觀察到補習班的工作好像很少人投履歷，即使工作內容寫「不用面對家長」等同於少了一個麻煩，但還是很少人投，因此讓他好奇到底是什麼原因，才會有這樣的現象。
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許多網友紛紛留言認為上班時間是主因，「上班時間不是正常的時間」、「不是一般上班族的上班時間」、「根本沒有假日，與正常的早八晚五的時間不同」、「補習班主要客戶就是要面對家長，不用面對家長的職務還真的找不到」。
但也有部分網友分析是因為少子化的緣故，「少子化這工作真的太不穩定，別太衝動吧」、「小孩越來越少，補習班越來越難存活」、「因為現在少子化補習班沒發展性沒未來，這五年就不知道有少家補習班倒閉了」、「如果未來補習班招不到學生，就形同失業，超級沒有保障」。
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