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40歲是否還值得到外地發展 網友：沒什麼事不能克服

2019-10-31 17:58聯合新聞網 綜合報導

網友對於自己已經40歲了是否離開家鄉工作感到困惑。示意圖／聯合報系資料照片
網友對於自己已經40歲了是否離開家鄉工作感到困惑。示意圖／聯合報系資料照片
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40歲了是否還值得離鄉背井到外地發展？近日一名男網友發文詢問，他原本在高雄的外商公司工作，但去年公司關閉了高雄的分部，這一年內他積極的尋找其他工作，卻一直都沒有找到，最近有一間外商公司的台中分部有職缺，讓他苦惱的詢問是否該去台中發展。

昨（30）日一名40多歲的男網友在PTT發文表示，他原本在高雄的外商公司上班，但去年公司關閉了高雄的分部，他在去年十月到今年十月的期間內都積極的尋找工作，中間有面試過幾間公司，各個領域也都嘗試過，不過薪資條件大多都非常差。

原PO表示，其中一間公司薪水開三萬二、月休4天，在面試時面試者還直接挑明的說，希望他不要時間到就下班，讓他無奈的表示，「不知現在高雄就業市場到底還有沒辦法找到正常點的薪資」。

而在近日原PO表示，找到一家外商公司的台中分部，底薪一個月六萬二、三節獎金另計，但他說因為他是老高雄人，實在不想離家，也很久沒找過工作，於是詢問網友們是否該繼續在南部找找工作，還是要直接去台中。

文章一出有許多網友留言給出意見表示，「家鄉固然好，生活還是要顧啊」、「薪水差那麼多就去吧，沒什麼好說的」、「真的完全不用考慮，去吧」，也有許多人表示，其實高雄跟台中蠻近的，搭高鐵來回也不會花太多時間。

也有網友分享親身經歷表示，以前他也一直離不開高雄，很害怕到外地重新開始，但之後發現台灣真的很小，不到兩個月就完全適應台北的生活，薪水和發展也真的好很多，他更說，當初在高雄生活了33年，也很不確定是否該走，但離開後真的覺得沒什麼事情不能克服的。

薪水面試薪資PTT
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