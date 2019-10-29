藝術工作者近3成沒勞保 逾5成月薪不滿3萬
台北市藝術創作者職業工會發起藝術工作勞動情況調查，指視覺、表演、聲音、行為藝術等創作者，僅五成多有勞保，又以表演藝術創作者僅53%保勞保；薪資方面，表演藝術創作者75%月薪不足3萬元最慘。
該調查與12個藝文團體合作，5、6月發放問卷，1525份填答。藝創工會秘書長謝毅弘表示，調查將藝術工作者分為行政、創作、評論等十類。
調查結果，有29%從未保勞保，以創作者為主。以各分類來看，有投勞保的比率以視覺藝術行政93%最高，表演藝術行政、藝術評論者85%次之；創作者投保率普遍僅五成餘、不到及六成。最常發生身體傷害等職災的，「劇場設計與執行類」為69%。
謝毅弘表示，創作者保勞保率低，是因創作者工作類型多屬承攬、委任，不在勞基法強制投保範圍。雖然創作者可參加工會，但現實中逾半藝術工作者沒參加，原因包括不了解無雇主情況下可有何種權益，一方面因為薪資不足、交不起保費。
調查也發現，藝術工作者平均每周工時52小時，超過法定正常工時40小時；五成以上藝術工作者月薪不滿3萬元，表演藝術創作者75%不滿3萬元最多。低工資也造成藝術工作做不久。謝毅弘表示，約五成藝術工作者職業壽命不超過十年，僅三成認為可做超過30年，「低薪、低保障，造成藝術工作者難以積累」。
藝創工會副理事長杜珮詩表示，大學各系每年產出5000名藝術工作者，希望未來能得較好保障。
藝創工會表示，文化藝術獎助條例早在十年前就修法稱要保護藝術工作者工作權及福利等，至今卻沒相關辦法落實。希望文化部協助藝術工作者辦理社會保險，並訂定具體辦法保障工作權、智慧財產權及福利。
立委李麗芬說，該調查顯示的工資低、工時長、保障少，比政府單位之前宣布的更嚴重。今年初修文化基本法時，大家都很關心藝術工作者工作權，立法院要求文化部應於半年內提出文獎條例修法。雖然文化部已召開專案小組討論，希望也讓藝術工作者一起參與討論。
文化部：12月提配套，讓他們受勞保、年金等保障
文化部綜合規畫司司長林宏義表示，已委託政大團隊整體調查勞動權益保障，12月將根據報告，提出保險方式等完整配套，讓各種樣態的藝術工作者，都能依其狀況受勞保、國民年金等不同保障。
勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，符合僱傭關係的藝術工作，勞動部會透過勞動檢查來落實法規。若雇主及相關機關不了解法令，會有輔導措施。勞動部會持續盤點藝術工作者工資、工時、社會保險等權益，持續和文化部合作。
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