藝術工作者保障低 文化部12月提配套

2019-10-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／即時報導



台北市藝術創作者職業工會調查藝術工作者勞動情況慘，創作者僅五成餘有勞保，也欠缺其他保障。文化部綜合規畫司司長林宏義表示，已委託政大團隊整體調查勞動權益保障，12月將報告做出完整配套，讓各種樣態的藝術工作者，都能依其狀況受勞保、國民年金等不同保障。

林宏義也說，文化部已與勞動部成立「藝文工作者勞動權益保障諮詢專案小組」，月前已由文化部長鄭麗君主持過一次，達成的決議都在進行中。11月下旬會再開一次會，對於今日大家提出的問題都會再討論、檢討。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，若符合僱傭關係的藝術工作樣態，勞動部會透過勞動檢查來落實法規。若問題出在雇主及相關機關不了解法令，會有輔導措施，若是自營，也都有相關法規。透過「藝文工作者勞動權益保障諮詢專案小組」，勞動部也會持續盤點藝術工作者工資、工時、社會保險等權益，會持續和文化部合作。

立委李麗芬詢問藝術工作者以參加工會方式投勞保普及率不高，勞動部如何改善？王金蓉說，可能是藝術工作者不熟悉自己權益，勞動部將透過文化部和藝術工作者取得聯繫、加強宣導，來做加保。林宏義表示，12月將根據政大研究報告，提出保險方式等完整配套。

文化藝術獎助條例修法方面，林宏義表示，已委託法政學者組成修法團隊，目前找藝術工作者深度訪談中，11月1日會有焦點座談，討論面對的問題及處理方案，屆時也會找藝創工會等藝術團體。

林宏義也說，為免政府採購規定造成最低標搶標，損及藝術工作者權益，已革新文化藝術採購辦法等。包括制定「文化藝術採購辦法」草案、「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」草案，並研擬「機關辦理藝文採購作業要點」、「藝文採購契約範本」等。相關草案預告已辦公聽會，預定11月中下旬發布辦法。