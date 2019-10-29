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藝術工作者保障低 文化部12月提配套

2019-10-29 11:25聯合報 記者何定照／即時報導

台北市藝術創作者職業工會調查藝術工作者勞動情況慘，創作者僅五成餘有勞保，也欠缺其他保障。文化部綜合規畫司司長林宏義表示，已委託政大團隊整體調查勞動權益保障，12月將報告做出完整配套，讓各種樣態的藝術工作者，都能依其狀況受勞保、國民年金等不同保障。

林宏義也說，文化部已與勞動部成立「藝文工作者勞動權益保障諮詢專案小組」，月前已由文化部長鄭麗君主持過一次，達成的決議都在進行中。11月下旬會再開一次會，對於今日大家提出的問題都會再討論、檢討。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，若符合僱傭關係的藝術工作樣態，勞動部會透過勞動檢查來落實法規。若問題出在雇主及相關機關不了解法令，會有輔導措施，若是自營，也都有相關法規。透過「藝文工作者勞動權益保障諮詢專案小組」，勞動部也會持續盤點藝術工作者工資、工時、社會保險等權益，會持續和文化部合作。

立委李麗芬詢問藝術工作者以參加工會方式投勞保普及率不高，勞動部如何改善？王金蓉說，可能是藝術工作者不熟悉自己權益，勞動部將透過文化部和藝術工作者取得聯繫、加強宣導，來做加保。林宏義表示，12月將根據政大研究報告，提出保險方式等完整配套。

文化藝術獎助條例修法方面，林宏義表示，已委託法政學者組成修法團隊，目前找藝術工作者深度訪談中，11月1日會有焦點座談，討論面對的問題及處理方案，屆時也會找藝創工會等藝術團體。

林宏義也說，為免政府採購規定造成最低標搶標，損及藝術工作者權益，已革新文化藝術採購辦法等。包括制定「文化藝術採購辦法」草案、「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」草案，並研擬「機關辦理藝文採購作業要點」、「藝文採購契約範本」等。相關草案預告已辦公聽會，預定11月中下旬發布辦法。

林宏義表示，考量藝術產業種類不同，文化部也從視覺藝術、表演藝術、影視音等個別產業分別做調查，從基礎調查來盤點出藝術工作者面對的勞動問題。目前各調查都已發包，包括給表演藝術聯盟等單位，預計明年6月、8月會有結果。

台北市藝術創作者職業工會發起「藝術工作勞動情況調查」，發現視覺、表演、聲音、行為...
台北市藝術創作者職業工會發起「藝術工作勞動情況調查」，發現視覺、表演、聲音、行為藝術等創作者，僅五成餘有保勞保。記者何定照/攝影
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