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南投就博會有70K 也有主管缺

2019-10-26 23:42聯合報 記者江良誠／南投報導

南投就業博覽會提供2000個工作職缺，昨天吸引大批民眾，廠商應徵攤位人潮滾滾。 ...
南投就業博覽會提供2000個工作職缺，昨天吸引大批民眾，廠商應徵攤位人潮滾滾。 圖／南投縣政府提供
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南投縣今年第二度大型就業博覽會，昨天在南投縣會展中心登場，徵才廠商暴增為57家，多元輔導等服務在內的上百個攤位更是從上午10點就擠爆人潮，媒合吸引熱力驚人！

勞動力發展署中彰投副分署長劉秀貞說，南投縣是唯一設有就業分站的縣市，縣政府與中彰投分署合作，設置「青年職涯發展中心及創客基地」據點，鼓勵青年創業卓著成效，不僅南投廠商踴躍徵才，連外縣市的大立光、永豐棧等知名企業都加入，讓南投的好人才的能見度也更加提升。

就業博覽會不只有上看70Ｋ的高薪職位，包括香里食品、興霖食品提供了研發類人員職缺，福美大飯店、九族文化村也提供主管級職缺，讓就業博覽會破除只提供低階職缺的迷思。值得一提的是，南開科技大學也開出雙語（印、越、英）翻譯人員、華語文教習老師及協助國際學生輔導人員等職缺。

青年九族文化村職涯
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