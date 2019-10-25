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血汗哥年收400萬嘆不想當老闆 網友揭身分驚呆

2019-10-25 17:55聯合新聞網 綜合報導

有位網友表示自己雖為年收400萬的老闆，工時卻很長，讓他感覺疲倦。圖片來源／in...
有位網友表示自己雖為年收400萬的老闆，工時卻很長，讓他感覺疲倦。圖片來源／ingimage
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薪水和休假是民眾在工作時最重視的2項事情，而每個人也對兩者的多寡想法不同。有位網友在網上發文，表示自己近期買了3000萬的透天店面，要背貸款30年，自己雖然年收400萬，但工時卻相當長，讓他覺得自己過去當受僱員工還比較開心，年薪雖只有90萬休假卻比較多，因此他詢問網友「該不該把店收一收，出租5到8萬回去當受僱員工嗎？」

原PO在批踢踢房屋版發文，表示自己在當老闆，剛買了一間3000萬店面，因此必須背房貸30年，雖然自己當老闆年收可達400萬，但他全年無休，1個月工時450小時，讓他覺得很疲倦，原PO表示「覺得沒有以前當受僱員工年收90萬，1天12小時，月休12天的時候開心。」，因此他詢問網友們是不是該把店收一收，將店面出租5到8萬，再回去當受僱員工。

對此許多網友們則是紛紛回應，「再多撐幾年等貸款低於月收租金才會考慮吧。」、「不會，先苦後甘。」、「只能說工時太長要多留意身體健康。」、「請2個人，一個人月給25K，年收少60萬，幫你省下時間阿！」、「你就老闆阿，想辦法增加營業效率降低工時吧！」

而有網友也發現原PO的工作疑似就是醫生，「這個時數也許是開診所？再請個醫生可能不划算？」、「剛開業的醫師很多這樣吧…過幾年請人＋少看幾個診。」、「開業滿診才400萬我覺得要檢討一下。」、「牙醫嗎？ 門診看少點，一天限5位就好，自費的多看點」、「我家附近的開業醫開始也是這樣拼，說下個月起改一週兩診…」。

工時背房貸醫師薪水PTT
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