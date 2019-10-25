親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

遷台70年7任總統！小蔣最有貢獻 這位總統和阿扁吊車尾

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

月薪12萬超想走人？ 他爆幕後真相：心會累

2019-10-25 16:22聯合新聞網 綜合報導

有網友發問「月薪12萬一週工作80小時是不是很糟」。示意圖／聯合報系資料照片
有網友發問「月薪12萬一週工作80小時是不是很糟」。示意圖／聯合報系資料照片
分享

高薪與高品質的生活是許多人所嚮往的目標，有網友在網路上發文說，月薪12萬，但工時高達80小時，而且工作壓力又大，比起同學考高考、過穩定生活，詢問這樣的付出是否值得，引起話題討論。

一名網友在「PTT WomenTalk 版」上發文，以「月薪12萬一週工作80小時是不是很糟」為題向網友詢問，文中表示，一個月的月薪12萬元，但一週要付出80個小時的工作時間，雖薪資看起來相當吸引人，但卻是用高工時換取。

而更讓原po無奈的是，工作相對高壓又勞心勞力，不禁讓他懷疑這樣的工作是否值得。他也提到，「我看我同學高考三級，一個月可能5-6萬，但工時跟生活品質正常多了。」

此文一出，網友紛紛底下留言，「這種工作做1年，影響的可能是你後面10年」、「12萬一周80小時，不就醫生嗎」、「土木蠻多平均一週70小時才3萬多的」、「我寧可穩穩的領那個5、6萬，也不要搞得自己累的跟什麼一樣」。

薪資工時
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

小吃店徵人限女性罰10萬引民怨 勞工局建議中央修法

2019-10-25 14:53

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

勞動部將修法保障外送員 違者最高罰30萬

2019-10-24 16:04

在高雄月薪4萬是什麼等級？ 網友2個字誇張形容

2019-10-24 13:49

24歲年薪破百萬 科技新貴轉戰房仲圓成家夢

2019-10-23 14:27

心動職缺路程10公里他「心涼」 網傻眼：根本小兒科

2019-10-23 10:45

拒當科技廠「新鮮的肝」 八年級房仲年薪破百萬

2019-10-23 10:37

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 09:23

職場托育鬆綁 兩模式首年補助3百萬

2019-10-23 00:30

職業工會能不能罷工？勞動部委外研究：不建議限制

2019-10-22 19:25

「美食外送還有爆發式成長期」 基隆組工會保權益

2019-10-22 15:55

鼓勵企業友善育兒設施 勞部擴大補助

2019-10-22 14:39

勞工5天陪產假 生產前後15天內使用

2019-10-21 14:07

勞工懷孕 產檢假、安胎假、產假怎麼用？

2019-10-21 14:07

讓身障者成為AI尖兵 社企和企業是共創價值的夥伴關係

2019-10-19 20:40

找工作兼摸彩 鹿港就業博覽會11月9日登場

2019-10-19 11:39

陸客不來華語導遊失業 部分改行代駕、外送員

2019-10-19 10:18

不起眼但高薪？ 網友點名這3職業：賺到買房買車

2019-10-18 15:50

做一行怨一行？ 近八成上班族對公司不滿

2019-10-18 14:22

女同事裙短走光他急遮掩暗示 事後被怨沒直接明講

2019-10-18 14:12

上班族「職場榮譽度」自評56分 最不滿薪酬、升遷

2019-10-18 10:59

南投就博會 月薪最高70K

2019-10-18 00:06

創業達人／服裝品牌不二價 她的黑白世界vs.彩色人生

2019-10-17 14:39

U值媒／職場絕對階級服從？不能質疑老闆？上班族的現實生活

2019-10-17 12:38

工作差為何不離職？她舉出「超地獄循環」 網曝：這就是台積電留人方法

2019-10-17 12:00

月薪沒4萬要公開揭示 雇主徵才也不能問星座血型

2019-10-16 13:10

北北基1千職缺 17日基隆徵才

2019-10-15 23:44

中市15到24歲失業率 引發青年定義口水戰

2019-10-15 23:21

中市補助青年投入缺工行業 滿意度97％

2019-10-15 23:07

起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29

求職被拒數十次不瞞病情 精障者撕汙名標籤

2019-10-15 13:08

立委批中高齡就業法草案 為何排除公務員再回公職？

2019-10-14 23:58

腸病毒停課 家長可請家庭照顧假

2019-10-14 14:27

天災後趕不回上班 免請假且不扣薪

2019-10-14 14:26

雇主徵「通3外語」時薪只給150元 486先生批：老闆腦袋裝X

2019-10-14 12:14

學非所用成主流？ 藝術學門、生命科學轉行最多

2019-10-13 13:14

法律畢業生求職難 平均半年才有工作

2019-10-13 13:11

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36
看更多

熱門文章

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

每日星座運勢／雙魚享受到工作快樂　財神爺光顧囉

2019-10-25 00:00

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

影／新竹市立動物園12月28日重新開放 挑戰遊戲拿好禮

2019-10-25 12:27

北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57

家人「付租金」同住新屋？ 網友急勸：將來結婚很麻煩

2019-10-25 12:52

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12

不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29

LINE對話框輸入這幾個字 熊大兔兔秒換上萬聖節變裝

2019-10-25 12:59

不只雲頂天花… 桃機3航廈設計全面檢討

2019-10-25 00:29

士林夜市價目透明化 限2周改善

2019-10-25 00:29

【人生劇場】素心／緣深緣淺

2019-10-25 06:00

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

2019-10-25 14:46

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

4種尷尬狀況考驗你的情商！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18

交通標誌大搜奇！這幾個好好笑 還有更好笑的嗎？敲碗等…

2019-10-24 11:00

家長：性平教育草案過度強調同志教育 應移除

2019-10-24 17:56

違反食物外送指引 最高罰30萬

2019-10-25 00:29

阿茲海默症服藥更惡化 原來是這種少見失智症

2019-10-24 17:25

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

吳德榮：下周南海有颱風跡象 模擬多往越南

2019-10-25 07:59

你有肌少症嗎？ 快量小腿圍

2019-10-25 00:29

竹市昆蟲館26日亮相 世界最大、最美蟲蟲免費參觀

2019-10-25 14:11

外科回春 高醫、高榮住院醫師滿招

2019-10-24 23:27

11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17

想知自己是否患有肌少症？ 做這個動作便知曉

2019-10-24 18:25

萬聖節變裝愈玩愈瘋 百貨號召一起搞鬼遊行上街

2019-10-24 19:36

小孟塔羅：你是草莓族嗎？測你抗壓指數多高

2019-10-25 09:08

又一個時代眼淚！SWATCH集團和CK表說掰掰 表迷大呼「可惜」...

2019-10-24 16:58

台鐵有親子車廂…為何不能有寵物友善車廂？月底討論

2019-10-25 11:31

近三年暑假全球前十最想來台觀光的旅客 香港排第一

2019-10-25 11:28

高齡肌少症患者80%不自知 小腿粗細透露警訊

2019-10-24 17:08

【我愛一個人煮-87】太陽臉／肉絲捲餅與豬排大餅

2019-10-25 06:00

高雄永安濕地快水乾見底 黑面琵鷺度冬棲地GG了

2019-10-25 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top