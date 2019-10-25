月薪12萬超想走人？ 他爆幕後真相：心會累

2019-10-25 16:22 聯合新聞網 綜合報導



有網友發問「月薪12萬一週工作80小時是不是很糟」。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高薪與高品質的生活是許多人所嚮往的目標，有網友在網路上發文說，月薪12萬，但工時高達80小時，而且工作壓力又大，比起同學考高考、過穩定生活，詢問這樣的付出是否值得，引起話題討論。

一名網友在「PTT WomenTalk 版」上發文，以「月薪12萬一週工作80小時是不是很糟」為題向網友詢問，文中表示，一個月的月薪12萬元，但一週要付出80個小時的工作時間，雖薪資看起來相當吸引人，但卻是用高工時換取。

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而更讓原po無奈的是，工作相對高壓又勞心勞力，不禁讓他懷疑這樣的工作是否值得。他也提到，「我看我同學高考三級，一個月可能5-6萬，但工時跟生活品質正常多了。」

此文一出，網友紛紛底下留言，「這種工作做1年，影響的可能是你後面10年」、「12萬一周80小時，不就醫生嗎」、「土木蠻多平均一週70小時才3萬多的」、「我寧可穩穩的領那個5、6萬，也不要搞得自己累的跟什麼一樣」。