大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在大陸工作6年多，薪資待遇不算差，但考量父母年紀大了，讓他有了想回台的念頭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 不管北漂外漂，旅外的遊子總是希望有天能回到家鄉，但如果要放棄高薪或待遇不算差的工作是否能捨得？一名在大陸工作多年的網友表示自己外漂7年了，在蘇州工作每個月有6萬台幣的收入，而且還包吃住，但掛念在台灣的父母親，讓他動了想回台的念頭。他上網PO文詢問網友應該如何選擇？

原PO在《mobile01》論壇寫道自己今年30歲，23歲退伍後，在短短2個星期內就辦好台胞證赴陸工作。他在大陸蘇州一間傳統產業的公司工作了6年多，從基層做起到現在已經升職為「小組長」，目前每個月的薪資加總起來有新台幣6萬左右，而且公司還包吃（中、晚兩餐）包住，每天工作9到10小時，一周工作6天只休周日，工作內容採責任制，沒有加班費。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

離鄉背井這麼久，父母也漸漸變老，讓原PO放心不下倆老，於是有了想回台灣的念頭。他說父母希望他回台後「先成家後立業」，但或許是在大陸工作已經習慣，對於薪資待遇也很滿意，讓他擔心回台後的新工作落差很大，待遇也不如前，於是只好上網詢問網友意見。

網友依照原PO所描述的工作內容和待遇幫忙分析，認為應該留在大陸的網友表示「N年也在蘇州、東大路工作過。一個月全部加總賺6萬出頭…一般般，若包食宿，強過回台工作」、「簡單講，你的工作產業在台灣有沒有發展？若沒有比較好，就留在原地就好了」。

不過也有人持不同看法，「要看兩個重點了，這些年你存了多少？有沒有家裡留的房產住？」、「逆推算來你的月薪才不到4萬5（其他是加班費），你在台灣工作找不到4萬5的工作嗎？唯一好的只有包吃包住，但離家背井只為了包吃包住？」、「月休4天每天加班算2小時，你比台灣照勞基法的公司一個月多上11天班，底薪35000-40000+1500*11天近53000-58000，好像跟台灣薪資差不多，等於用長工時在換錢，根本沒生活品質，自己算算划不划算吧」。