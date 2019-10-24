勞動部將修法保障外送員 違者最高罰30萬
2019-10-24 16:04
聯合報 記者葉冠妤
／台北即時報導
勞動部今邀集Foodpanda、Uber eats、戶戶送等美食外送業者召開座談會，勞動部職安署署長鄒子廉會後表示，今天與業者達成四項決議，包括改善APP派單機制、強化外送員保險保障、提供反光背心等安全防護措施，並強化食物外送作業安全指引法效性，將修正「食物外送作業安全指引」及「職業安全衛生設施規則」，若業者違反，則可依開罰3到30萬元不等。
今天出席業者包括Foodpanda、Uber eats、Foodomo、Deliveroo戶戶送、Lalamove、Quick pick快點網路點餐、yo woo有無快送、Cutaway8家業者，街口外送口頭請假未到，與會的公部門單位則有北市、新北市勞檢處與勞動部綜規司、關係司、保險司。
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鄒子廉表示，根據初步勞檢，目前掌握全台外送員人數約4萬5千人，今天會議最大共識就是以外送員安全為重，8家業者都同意重新檢討現行的APP派單分配機制，包括透過程式設計與演算法則，避免讓外送員不合理接單、疊單、逾時急催，同時檢討計酬、獎勵、懲戒制度，避免因時間壓力，損害外送員的身心健康。
不過，鄒子廉轉述，有業者認為派單設計涉及商業競爭利基，需再研議，若業者未改善，職安署後續不排除進一步監督檢查。
強化外送員保險部分，鄒子廉說，外送員和業者若屬雇傭關係，應依法加勞保，如果不是雇傭關係，可透過職業工會加入勞工保險，今天與會業者也都同意強化相關商業保險機制，勞動部保險司也正與金管會研議如何制定零散型外送員商業保險；此外，業者也承諾提供外送員必要安全防護措施，如反光背心、反光標示、聯絡通訊設備等，並加強作業安全訓練。
最後，職安署也將進一步強化日前公告的「食物外送作業安全指引」法效性，鄒子廉解釋，將依法制作業程序邀集業者、專家，修正「食物外送作業安全指引」及「職業安全衛生設施規則」，若業者違反相關法規，則可依職安法不同條文開罰3到15萬或3到30萬元。
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