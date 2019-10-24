在高雄月薪4萬是什麼等級？ 網友2個字誇張形容

2019-10-24 13:49 聯合新聞網 綜合報導



南北薪資有明顯的差距，許多人都認為南部薪資較低，因此紛紛北漂到台北尋求更好的出路。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣低薪問題讓民眾很無力，尤其是年輕人更是感觸最深，南北薪資更是有明顯的差距。有網友在論壇PTT上寫道聽聞不少高雄人抱怨高雄中小企業多，但薪資偏低，讓他很好奇的想問「薪水四萬在高雄是什麼等級？」不少網友都給予同一個答案「頂天」。

原PO說自己無聊時看了看補習班的廣告，很多人的上榜心得，有不少的高雄人都說「高雄中小企業多，薪資偏低，慣老闆多」之類的，讓他很好奇高雄的薪資水準如何？他說朋友畢業於淡江大學俄文系，目前在新竹外商公司當客服，薪水就有4萬，而在竹科、內科、中科月薪4萬以上的好像很普遍，但在高雄會是很少見的嗎？會是什麼等級的呢？

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原PO的貼文引起網友熱議，有人開玩笑的說「走路有風，自帶光環」、「高雄前20%，出門講薪水不會漏氣」、「發大財的等級」、「已經屌打高雄80%的人了」、「很不錯了，至少外面吃東西不用到處省」、「在高雄中鋼就是天龍人了」；還有網友誇張的表示「頂天了吧」、「頂天等級」、「封頂！可炫耀」、「頂天的受薪」。

但也有人認真的分析說「認真講4萬南部一個人可以過的很開心，但有家庭就不好說了」、「4萬可以吃比較好，但存錢還是有困難」、「住家裡很好存吧，一個月存3萬基本，存個5年就能買房了」、「認真回，穩定的話買間小套房不是問題，高雄生活機能也好，日後要做好退休金規劃才是真的」、「我南部人，個人認為除非公職或公教人員，否則一般私人企業勞工要5萬以上很難」。