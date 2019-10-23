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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

24歲年薪破百萬 科技新貴轉戰房仲圓成家夢

2019-10-23 14:27聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

都市居大不易，現代人追求高品質生活，但薪資成長幅度卻跟不上物價，據人力銀行統計，新鮮人入職科技業月起薪35413元，位居產業之冠，但有名24歲年輕人，拋棄人人稱羨科技新貴工作，轉任21世紀不動產房仲，僅花一年時間年薪破百萬，羨煞不少同齡人。

今年24歲的邱泓瑜原先在竹科擔任助理工程師，每天過著一成不變生活，天性熱愛自由的他認為，與人接觸不僅能迅速積累知識，更能增加人脈資源，遂轉職房仲任職，期待闖出自己的一片天。

憶及初入行時，邱泓瑜分享，轉職初期確實挫敗感很重，因為自己對房產較不熟悉，只能透過勤學苦練彌補缺口，但他並不氣餒，經過一年沈潛交出年薪百萬漂亮成績單。他說，小秘訣在於運用擔任工程師的經驗。進行「Debug除錯」程序的思維，重覆檢視服務流程，加上如同撰寫「Coding 編碼」方式，持續優化調整，找出適合每個客戶的專屬方程式，走出屬於自己的風格。

邱泓瑜表示，房仲就是在幫客戶找出適合物件，透過聆聽客戶需求，考量實際預算後，媒合物件給買家，藉由買賣雙方信賴感，完成每筆交易；屬於年輕世代的他更期許自己年年突破，實現28歲成家立業的夢想。

房仲邱泓瑜棄科技業轉職房仲一圓夢想。圖/21世紀不動產
房仲邱泓瑜棄科技業轉職房仲一圓夢想。圖/21世紀不動產
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24歲邱泓瑜年薪破百萬，羨煞不少同齡人。圖/21世紀不動產
24歲邱泓瑜年薪破百萬，羨煞不少同齡人。圖/21世紀不動產
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