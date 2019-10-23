心動職缺路程10公里他「心涼」 網傻眼：根本小兒科

2019-10-23 10:45 聯合新聞網 綜合報導



有網友找到有興趣的職缺，但一查公司的地點，通勤時間要騎車20分鐘後就非常猶豫。圖取自「mobile01」 分享 facebook 進入職場後找到自己心儀的工作是件令人開心的事，但有些人會把工作地點及通勤時間也考慮進去，一名網友找到有興趣的職缺，但一查公司的地點，通勤時間要騎車20分鐘後就非常猶豫，許多網友紛紛認為「20分鐘的距離根本小兒科」。

一名網友在「mobile01」發文，他最近找到了自己很有興趣的職缺，也很幸運的有面試機會，當他要查詢公司地點時卻發現路程要10公里，騎車約20分鐘的路程，讓他相當猶豫「看這個距離，心都涼了」，於是詢問網友這個距離是否會去面試。

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多數網友認為，10公里的路程根本不算什麼，「你先去應徵上了，再來煩惱不遲」、「看到有人只因為這點距離就不去面試，我的心也涼了...」、「20分鐘不長不短，看工作待遇，如果找不到就近的你還是要妥協」、「上班距離根本小問題，上班來回一小時的在台灣都見過」。

有網友紛紛po出自己的通勤時間「10公里就在嫌了，根本很近，我看你適合在家附近的便利商店工作，看一下我之前做三年的地點，47公里約1時2分鐘」、也有人認為原po的距離20分鐘根本是小兒科，「10公里真的讓我笑了，想當初我是要換三種交通工具才能到上班地點，總里程可能70、80公里」。

不過有網友分析，看里程數不準，通勤時間才是關鍵，若20公里30分與10公里40分，他認為絕對是前者更好，時間非常寶貴「你騎十幾分根本悠閒，我從新莊騎到林口，里程12公里不算遠，但是塞車的話將近要40分鐘才能抵達公司」、也有網友認為可以把薪資待遇也考慮進去「若你覺得這樣很遠，就把通勤時間跟費用也衡量進去，薪資待遇裡再去挑選你覺得滿意的工作」。