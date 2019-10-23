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職場托育鬆綁 兩模式首年補助3百萬

2019-10-23 00:30聯合報 記者葉冠妤／台北報導

勞動部為鼓勵企業營造友善職場育兒環境，宣布將職場新托育模式納入托兒設施補助範圍。...
勞動部為鼓勵企業營造友善職場育兒環境，宣布將職場新托育模式納入托兒設施補助範圍。 圖／聯合報系資料照片
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企業設置托嬰中心或幼兒園，常受限內外部空間及人員限制，勞動部與衛福部、教育部研議推動職場新型態托育模式，開放讓企業也能辦理「社區公共托育家園」與「職場互助教保服務中心」。勞動部近日修正補助辦法，新增納入這兩類模式為托兒設施補助範圍，第一年最高補助三百萬元，設置完成後，連續五年可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助五十萬元。

勞動部說，十一月起將密集舉辦說明會，籲雇主踴躍申請。

勞動部勞動福祉司副司長陳惠蓉表示，設置幼兒園規定需要戶外空間，像製造業多位於工業區，有大空間可設置幼兒園，但服務業、新創產業的辦公空間相對小，在設置托嬰中心或幼兒園就會受限空間及人員規範，因此推動職場新型態托育模式。

陳惠蓉說，在零到兩歲幼兒部分，衛福部發布企業可辦理「社區公共托育家園」；收托兩到六歲，教育部也依據「幼兒教育及照顧法」新增「職場互助教保服務中心」，兩者設置型態適合收托人數較少且更為彈性，例如職場教保服務中心不要求室外活動空間，可用室內空間替代、放寬設置樓層至四樓，並可跟企業現有的護理人員、廚工共用等，更能符合職場設置員工托兒設施條件。

職場托育幼兒園
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