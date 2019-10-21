勞工5天陪產假 生產前後15天內使用

2019-10-21 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



性別工作平等法規定，受雇者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假五日。 圖／Ingimage 分享 facebook 老婆大人懷孕了，老公也有五天有薪陪產假，準爸爸們知道陪產假可以怎麼請嗎？

性別工作平等法規定，受雇者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假五日。陪產假期間，薪資照給。但陪產假到底從何時可以請？如果沒有在老婆產後馬上請，會不會失效？

針對陪產假請假規定，勞動部曾有令釋，當配偶分娩時，受雇者可以請陪產假，陪產假可以在分娩當日前後合計15日期間內，選擇其中五日請假，並且可以分次請假。

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以往陪產假原本只有三天，而且規定陪產假必須在配偶分娩當天及其前後二天的五天內請三天陪產假，因此如果老婆生產後剛好遇到國定假日或例假，都不能扣除，等於損失陪產假。

由於很多人認為原陪產假規定不合理，因此陪產假於2014年12月11日修法增加為五天後，勞動部也修訂性別工作平等法施行細則，將陪產假請假期間訂為分娩日前後15天內使用，老公可以根據實際狀況請假。由於前後長達15天，即使老婆剛好在農曆春節長假期間生產，老公也可以將陪產假在春節連假後繼續請，完全不吃虧。

此外，萬一老婆之前有假性生產狀況，老公也可先請陪產假使用；總之，只要在分娩前後15天內，都是陪產假使用期間。