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讓身障者成為AI尖兵 社企和企業是共創價值的夥伴關係

2019-10-19 20:40聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

若水國際創立台灣第一家AI數據處理策略團隊，培育身障者成為AI數據標註師，同時為...
若水國際創立台灣第一家AI數據處理策略團隊，培育身障者成為AI數據標註師，同時為企業和身障者創造價值。記者陳宛茜/攝影
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經歷十年發展，社會大眾對社會企業不再陌生。展望下一個十年，台灣第一個社會企業、若水國際執行長陳潔如認為，社企將「完美整合社會議題進入企業，彰顯隱性價值為顯性價值，然後進入社會」。台北市產發局局長林崇傑則說，社企不只是社企，「還可以連結傳統企業，創造新的價值。」

社企流七周年論壇今天下午以「我所看見的社會企業是... 」為題，邀來社企生態圈中各種利害人，包括陳潔如、林崇傑、若水國際AI數據服務部職業訓練組訓練發展人員賴若秦、玉山銀行個人金融事業處資深經理李耀宇、KPMG氣候變遷與企業永續服務亞太區負責人黃正忠等，討論不同角色推動社企的實務經驗與機會挑戰。

陳潔如出身傳統企業，認為社企和企業的關係是「共創價值的夥伴關係」。過去政府規定企業有一定比例的身障就業，但往往採約聘，讓身障者在企業之間不斷流浪；若水則翻轉觀念，從「什麼工作適合身障者」發想，創立台灣第一家AI數據處理策略團隊，培育身障者成為AI數據標註師，同時為企業和身障者創造價值。

賴若秦曾因身障無法順利外出求職，過了多年孤單的接案人生，一天說不到十句話。直到三年前她加入若水團隊，用AI科技結合身障就業，才體會擁有團隊和職涯的幸福感。「我想成為有影響力的人！」透過社企，她從受益者轉變為「改變者」、成有能力有夢想的人。

「社會企業的生態圈裡，每個人都是一小點，集合起來卻是龐大的力量。」林崇傑認為，企業、社企、NGO、政府單位之間的界線不必太清楚，彼此互相滲透、合作，就能找到新的力量。

玉山銀行個人金融事業處資深經理李耀宇則說，社會企業是否能更永續，商業模式相當重要，政府和金融業必須提供必要的金融與育成服務。連結社企和消費者也是關鍵，金融業可以扮演此一角色，如玉山銀行可結合客戶的力量，打造讓社企發展的生態圈。他觀察，下一個十年，社企發展將從「小而美」轉向永續經營。

黃正宗觀察，未來十年，企業的社會責任將從傳統的慈善事業，轉向創新的金融商品和服務，「社會企業必須快速成長，而大型企業必須向社會企業驅動」。

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