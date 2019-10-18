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不起眼但高薪？ 網友點名這3職業：賺到買房買車

2019-10-18 15:50聯合新聞網 綜合報導

有網友認為冷氣師傅工資雖然優渥，但相對辛苦也危險。圖／擷自爆怨公社
有網友認為冷氣師傅工資雖然優渥，但相對辛苦也危險。圖／擷自爆怨公社
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俗話說「行行出狀元」，不論是哪一個行業都有其專業和重要性，但多數人的薪資其實沒有太高，有網友在PTT上發文提問有沒有「看似不起眼但薪水還不錯的職業？」鄉民們紛紛留言分析許多行業的收入，最後歸納出3種最賺錢，甚至還還賺到買車買房。

在這個低薪時代，許多人都想「賺大錢、發大財」，就有網友在論壇上貼文詢問「有什麼工作是一般覺得沒什麼，但是實際上薪水其實比想像中還要優沃的？有點人不可貌相的意思」。

貼文引起網友熱議，有人說「里長」、「房東」、「引水人」、「開聯結車」、「宮廟主委、廟公」、「大型起重機、吊車駕駛」、「開停車單的」、「殯葬業」、「正夯的外送不就是嘛」、「引水人沒有不起眼吧」、「引水人都是通過國考的資深船長，哪裡不起眼？」

不過也有網友點出冷氣技師、木工和水電工這3種職業最賺，「我朋友修冷氣的，已經買房買車（第二台車）」、「裝冷氣的滿賺的啊，資深一點的月薪隨便都8、9萬，但很累而且安全沒保障」、「做工的師傅級」、「室內裝潢木工」、「油漆接到可以用噴的工地，一天噴300坪是可以達到的，一坪200元算超低價，一天就六萬入袋」、「絕對是水電工」、「重點是很多水電工、木工昰沒在繳稅的」。

PTT
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