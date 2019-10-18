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女同事裙短走光他急遮掩暗示 事後被怨沒直接明講

2019-10-18 14:12聯合新聞網 綜合報導

一名網友帶女同事去見客戶，但因為女同事裙子太短「走光」，事後竟然抱怨網友沒直接告...
一名網友帶女同事去見客戶，但因為女同事裙子太短「走光」，事後竟然抱怨網友沒直接告訴她。 圖／ingimage
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一名網友日前帶著女同事和客戶談生意，會議中這名網友發現對方的資深經理眼神有點奇怪，這才發現女同事當天因為穿的裙子短而「走光」，讓這位經理不斷的偷瞄。這名網友趕緊拿東西幫忙遮掩並暗示女同事裙底走光了，但她卻沒有理解出意思，事後還跟其他同事抱怨這名網友當時沒有跟她明講，讓他很無奈。

這名網友在《mobile01》論壇表示在和客戶談case當天，因為發現對方經理眼神怪怪的，他順著方向看了一下才發現和他一起去的女同事裙子太短，坐下來時結果「走光」了，讓這位經理一直在偷瞄。原PO趕緊拿了一本型錄放在女同事的腿上，故意的說請她看看有無需要補充的，但女同事沒有會意過來，反而還把型錄還給他。就這樣你來我往「暗示」了2次，她還是沒發現自己的問題，原PO只好放棄不想理她。

就在此時，這名資深經理突然開口說「妳同事應該是好心想提醒妳走光了，故意拿DM給妳遮啦」，女同事聽了趕緊低頭看了一下，隨後滿臉通紅的拿起包包遮擋。

事後這名女同事態度180度大轉變，開始對原PO很冷漠，和以往會主動開心聊天的態度完全不同，詢問原因她也不說。後來輾轉得知，原來是女同事氣當天原PO沒有明講告訴她「走光」，害她被客戶看光光。原PO聽了很傻眼，無奈的說「現在年輕人不懂如何檢討自己嗎？她想法未免太奇怪，我不是好心提醒她了嗎？應該是要感謝我才對吧？當下那種狀況我是要如何跟她明講？把放DM在她腿上不就是提醒她了嗎？難道非得在客戶面前講有人在看妳內褲嗎？」

網友們看了文章後留言安慰原PO，「找個女的跟她講，這種事男的就是不適合講」、「你不是她老爸，有給DM就很偷笑了。自己穿甚麼衣服在甚麼場合，要有自知之明。一個眼色就必須看得懂，她應該都不覺得她這樣有問題」、「該怎麼提醒女同事？其實你一定也會，只要設身處地想一下你在類似狀況下別人該怎麼提醒你即可。你的出發點是好的，但動作過於粗魯，反而透露連你都不知道的潛在意圖」、「男生千萬別以為好心提醒是紳士舉動，大錯特錯」。

Mobile 01走光
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