月薪沒4萬要公開揭示 雇主徵才也不能問星座血型

2019-10-16 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



去年11月28日修訂實施就業服務法規定，雇主徵才時，不得以星座、血型做為取捨，提供的職缺如果月薪未達4萬元，必須公開揭示；新修訂的勞動基準法，規定明年元旦起，基本工資是2萬3800元、時薪是158元。彰化縣勞工處積極推法遵訪視，專人協助雇主遵守，也籲請勞工不要讓自己的權益睡著了。

彰化縣政府自今年4月起，力推法遵訪視，由專人到府提供建議的客製化服務，主動協助企業符合法令。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

勞動法令不斷跟著時代變動，不僅雇主跟不上腳步，勞工也一頭霧水，勞資都陷入法令困境，彰化縣政府自今年4月起，即力推法遵訪視，專人到府提供建議的客製化服務，主動協助企業符合法令，勞工處長吳蘭梅說，到9月中旬為止，有高達9成的事業單位願意配合法遵訪視，更完成了近千家的訪視成果。

吳蘭梅說，這項法遵訪視不是勞動檢查，是屬於輔導性質的行政指導，並透過事先預約、專人到府、逐一檢視提供建議，以最貼近企業的方式來協助符合法令，也達到為勞工把關權益的效果。彰化縣政府另外不定期辦理勞動法令宣導會，同時提供30人以上之預約宣導或事業單位一對一輔導服務，如對法令有疑義，也可撥打縣府勞工處勞動條件科諮詢專線（04）7532510由專人解答。

勞工處輔導雇主遵循的勞動法令，其實就是關係著勞的權益，勞工處整理近年來重要增修的勞動法令，包括就業服務法、基本工資、派遣勞工、資遣費和退休金等規定：

●去年11月28日就業服務法修訂實施：雇主對求職人或所雇用員工，新增不得因「星座」、「血型」而有歧視情形；雇主招募或雇用員工，提供職缺的經常性薪資如果未達4萬元，應該公開揭示或知薪資範圍，不得告以「面議」。

● 新修訂的勞動基準法，明年元月一日起，規定每月基本工資，從目前的2萬3100元調升為2萬3800元，時薪從150元調升為158元。

●新修訂的勞動基準法，禁止要派單位偽裝派遣並給予發生職災的派遣勞工雙重保障、提高資遣費未按規定發給的罰則，以及在每年3月底之前，提早將舊制退休金準備好提撥到專戶裡。