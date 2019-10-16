親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

月薪沒4萬要公開揭示 雇主徵才也不能問星座血型

2019-10-16 13:10聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

去年11月28日修訂實施就業服務法規定，雇主徵才時，不得以星座、血型做為取捨，提供的職缺如果月薪未達4萬元，必須公開揭示；新修訂的勞動基準法，規定明年元旦起，基本工資是2萬3800元、時薪是158元。彰化縣勞工處積極推法遵訪視，專人協助雇主遵守，也籲請勞工不要讓自己的權益睡著了。

彰化縣政府自今年4月起，力推法遵訪視，由專人到府提供建議的客製化服務，主動協助企...
彰化縣政府自今年4月起，力推法遵訪視，由專人到府提供建議的客製化服務，主動協助企業符合法令。記者劉明岩／攝影
分享

勞動法令不斷跟著時代變動，不僅雇主跟不上腳步，勞工也一頭霧水，勞資都陷入法令困境，彰化縣政府自今年4月起，即力推法遵訪視，專人到府提供建議的客製化服務，主動協助企業符合法令，勞工處長吳蘭梅說，到9月中旬為止，有高達9成的事業單位願意配合法遵訪視，更完成了近千家的訪視成果。

吳蘭梅說，這項法遵訪視不是勞動檢查，是屬於輔導性質的行政指導，並透過事先預約、專人到府、逐一檢視提供建議，以最貼近企業的方式來協助符合法令，也達到為勞工把關權益的效果。彰化縣政府另外不定期辦理勞動法令宣導會，同時提供30人以上之預約宣導或事業單位一對一輔導服務，如對法令有疑義，也可撥打縣府勞工處勞動條件科諮詢專線（04）7532510由專人解答。

勞工處輔導雇主遵循的勞動法令，其實就是關係著勞的權益，勞工處整理近年來重要增修的勞動法令，包括就業服務法、基本工資、派遣勞工、資遣費和退休金等規定：

●去年11月28日就業服務法修訂實施：雇主對求職人或所雇用員工，新增不得因「星座」、「血型」而有歧視情形；雇主招募或雇用員工，提供職缺的經常性薪資如果未達4萬元，應該公開揭示或知薪資範圍，不得告以「面議」。

● 新修訂的勞動基準法，明年元月一日起，規定每月基本工資，從目前的2萬3100元調升為2萬3800元，時薪從150元調升為158元。

●新修訂的勞動基準法，禁止要派單位偽裝派遣並給予發生職災的派遣勞工雙重保障、提高資遣費未按規定發給的罰則，以及在每年3月底之前，提早將舊制退休金準備好提撥到專戶裡。

基本工資退休金星座
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

北北基1千職缺 17日基隆徵才

2019-10-15 23:44

中市15到24歲失業率 引發青年定義口水戰

2019-10-15 23:21

中市補助青年投入缺工行業 滿意度97％

2019-10-15 23:07

起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29

求職被拒數十次不瞞病情 精障者撕汙名標籤

2019-10-15 13:08

立委批中高齡就業法草案 為何排除公務員再回公職？

2019-10-14 23:58

腸病毒停課 家長可請家庭照顧假

2019-10-14 14:27

天災後趕不回上班 免請假且不扣薪

2019-10-14 14:26

雇主徵「通3外語」時薪只給150元 486先生批：老闆腦袋裝X

2019-10-14 12:14

學非所用成主流？ 藝術學門、生命科學轉行最多

2019-10-13 13:14

法律畢業生求職難 平均半年才有工作

2019-10-13 13:11

台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘

2019-10-08 11:43

多胎家庭難請外傭 勞部擬加權計點

2019-10-08 00:36

假看護、真幫傭 勞部坦言很難查

2019-10-08 00:36

生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21

中高齡勞參率上升 女性攀升速度更快

2019-10-06 13:32

中高齡勞參率升高／老闆不放人 70歲嬤忍痛做

2019-10-06 13:31

埔里微型園區月底啟用 逾500職缺

2019-10-06 00:22

「辦公室公主」弄髒環境不收 提醒她竟回：叫清潔阿姨掃

2019-10-05 11:48

翻轉工運文化！女性工會幹部嶄露頭角 近6年增5.5%

2019-10-04 19:11

阿里山林鐵招軌道養護工 福利比照公務員

2019-10-04 14:59

62歲重入職場 她賺錢也賺到快樂

2019-10-03 14:36

銀髮族求職 600個機會等你

2019-10-03 14:36

未上班就嗆「干妳屁事」 網：她在求職社團超有名

2019-10-03 11:06

沒一技之長別煩惱 基隆訓用計畫失業夫妻找到第二春

2019-10-03 10:48

土水師傅6小時賺7500 網友幫換算月薪讓人超羨慕

2019-10-03 09:52

影／移工期滿續聘仲介要收買工費 勞團反對就地合法化

2019-10-02 19:18

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36
看更多

熱門文章

第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52

影／潛水客驚見！章魚誤入巨型螃蟹群慘被分屍

2019-10-16 08:42

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

故宮南院購票率差 今年更慘10人入場僅1人購票

2019-10-16 10:52

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

美國網紅大推台灣美食 讚嘆台北30年老店水煎包

2019-10-16 10:27

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

每日星座運勢／水瓶意想不到的奇遇　小小的偏財運

2019-10-16 00:00

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

汐止好市多11月跟進停車新規！ 網友讚「太棒了」

2019-10-16 12:05

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

困飯店泳池15年！ 無良商人害2海豚眼瞎精神失常

2019-10-15 21:35

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-15 23:42

視力下降視覺扭曲？這2種方法可自我檢測黃斑部疾病

2019-10-16 12:35

又見路殺 晚間發現苗栗第20隻遭路殺石虎

2019-10-15 22:16

做體操、腳比YA 看鳥趣攝影獎大呼「這什麼鳥啦！」

2019-10-16 07:35

起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09

北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10

綠島硨磲幼貝復育 50顆全不見

2019-10-16 00:06

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

全聯土雞節76折起！神農獎加持獨家桂丁雞安心好食

2019-10-16 02:53

名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02

補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26

溫泉秋冬補助方案 最快下週上路

2019-10-15 15:28

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

這種人人愛的水果超常吃 竟會引發過敏

2019-10-16 11:11

網友分享搭捷運NG行為 哪一種你最有感？

2019-10-16 11:23

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

北醫錯割胰臟沒違法 衛生局：醫師經驗不足

2019-10-15 14:27

雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

斑馬逃出馬戲團尋自由 公路狂奔遭連開兩槍擊斃惹批評

2019-10-16 11:29

別再一廂情願！關於工作你應該知道的五件事

2019-10-15 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top