起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



據統計，全台約1萬2千多台移動式起重機，近半數使用已逾20年，每年發生約有10起移動式起重機重大職災事故，5成因起重機老舊、也未落實自動檢查才引發災害，對此，勞動部今年推動「老舊移動式起重機自動檢查輔導計畫」，免費協助業者改善，目前約30多輛起重機接受輔導，勞動部提醒，有需求業者可儘速向職安署提出申請。

職安署職業安全組簡任技正陳光輝指出，近年發生數起移動式起重機旋轉盤螺栓斷裂致吊臂傾倒事故，嚴重危及勞工安全及公共安全，4年總計38名勞工因此死亡，經調查，主要原因是起重機較老舊且未針對結構易破壞處實施自動檢查。

且經統計，國內移動式起重機近半數使用已逾20年，每年發生約有10起移動式起重機重大職災事故，究其原因係起重機過半數未依職業安全衛生管理辦法第20條、第53條及第80條等規定實施自動檢查，顯見落實自動檢查為事業單位防災重點之一。

陳光輝說明，事業單位常因對移動式起重機各部位零件不熟悉，自動檢查無法確實執行及正確記錄，因此，勞動部委請專業團體編撰自動檢查管理參考指引及派員現場輔導，針對起重機結構、機械及電氣、安全裝置、性能試驗等項目協助實施自動檢查，若發現有鋼索固定不正確、角度計作動不良、警報裝置故障或其他缺失，可促使事業單位即時改善，以免操作使用時發生災害。

他強調，如業者未落實自動檢查，將依職安法要求限期改善，未限期改善可開罰3萬至15萬元，若招致勞工死亡，雇主還將被科以刑事上的責任，事業單位可向受委辦單位中華環保安全衛生協會(02-23312487)洽詢，提出申請輔導。