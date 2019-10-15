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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

求職被拒數十次不瞞病情 精障者撕汙名標籤

2019-10-15 13:08中央社 台北15日電

50歲王明輝因精神疾病，經歷悲慘求職歲月，曾被拒絕多達40次。有些人會遮掩病情以換得工作，但他從不隱瞞，因想讓大眾了解，精障也能自立，也能工作，靠自己撕掉汙名標籤。

王明輝每週一到週日都有工作，平日在麵店幫忙，假日在花市擔任保全，這兩份工作都已維持6至7年，且不曾因為他的精神疾病而中斷。每個月可賺新台幣2萬多，足夠他生活，還能定期捐款助人。

這樣的生活得來不易，王明輝接受中央社記者採訪時表示，30歲發病前，他沒有穩定的工作，發病後，又在醫院的日間留院待了10年。心中一直有夢想，希望有一天能自己賺錢、養活自己，不要依賴別人。

有一次他看到其他病友順利找到工作，決定努力試試看。但接連碰壁數十次，有些老闆一聽到他有精神疾病就拒絕，有些要他回家等消息，總是遙遙無期。

甚至連家人都不支持他就業，王明輝說，有一次打工，去舉選舉招牌，結果不小心摔斷手。他的媽媽很心疼，覺得「何必一定要工作？」家裡經濟無虞，讓家人養，或在醫院日間留院「快樂過一生」就好。

「我不想要靠別人養。」王明輝表示，能自給自足讓他有成就感，也是他一路跌跌撞撞卻從未放棄的原因。儘管歷經數十次求職失敗，他也不想隱瞞生病的事實，唯有如此，才能讓更多人知道，精神障礙者也有能力工作，且不是如外界想像，精障者會傷人或是自傷。

為了維持穩定生活、保有工作能力，王明輝穩定服藥，家中牆壁上貼著大大的「吃藥」字條，姊姊也會每天打電話來提醒他。為了克服吃藥容易昏沉的副作用，他試著喝咖啡，也看中醫調整睡眠，為生活做好準備。

王明輝說：「求職上我也算是幸運了。」遇到2個很好的老闆。一次打電話求職，他告訴對方，他是精障者、找不到工作，對方好心介紹他去一家保全公司。被錄取後，週末派到花市上班，至今已快7年。

花市一家花店老闆知道王明輝的狀況，擔心他受到異樣眼光，總是幫忙「掩護」；但王明輝說：「不要掩護，要讓別人知道，我們也能工作。」

王明輝平日則到一家台北知名麵店工作，但他還記得，第一天上班時，才收了幾個碗，就自覺不適合，不想再去。1個月後，想想又覺得不應該放棄，回頭拜託老闆娘，對方也願意再給機會，就這樣一路做下來，至今也做了6年。

王明輝表示，他跟一般人沒什麼不同，偶爾情緒激動、講話比較大聲，或因為挫折而失落；但麵店老闆沒有因為他的疾病，就認為他一定無法工作，反而看到他的工作表現和態度，讓他嘗試做各種服務來發揮潛能。

「我從來不相信自己會輸掉人生。」王明輝表示，因為不服輸的個性、加上有耐心，現在能獨立自主生活，很有成就感。但下一步的目標，希望社會更了解精障者，少一點歧視、少一點不認同，多一點包容。也希望往後的精障者求職不會再這麼辛苦、總是碰壁。

衛生福利部社會及家庭署與中華民國身心障礙聯盟合作，將王明輝的故事拍成紀實影片，希望大眾更了解「尊重差異、接納與平等不歧視」的精神。

影片導演吳耀東說，藉由拍片走進王明輝的家庭和生活，但沒感覺到王明輝是精障，甚至聊天時，他談及生活相當積極、正向，且為了證明能養活自己，舟車勞頓搭很遠的車上班，是充滿力量的生命故事。

圖擷自中華民國身心障礙聯盟YouTube。
圖擷自中華民國身心障礙聯盟YouTube。
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