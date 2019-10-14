雇主徵「通3外語」時薪只給150元 486先生批：老闆腦袋裝X

2019-10-14 12:14 聯合新聞網 綜合報導



「PT中部打工資訊網」徵人啟事，雇主文中徵求要懂3種外語的行政助理。新聞示意圖 圖／ingimage 分享 facebook 又是慣老闆，母湯啦！有一位女網友在「爆怨公社」PO出「PT中部打工資訊網」徵人啟事，雇主文中徵求要懂3種外語的行政助理，但時薪寫「150up，依法」，連網路名人「486先生」都在自己的臉書砲轟「老闆腦袋裝屎嗎？」

這篇「PT中部打工資訊網」徵人啟事內容是一名雇主要徵一名「英、日、德文行政助理」，條件是要求要有穩定性、抗壓性、必須經過1至3個月試用期，公司才會正式聘用。該員同時還要有良好外語能力、及其文書處理能力，除此之外，良好溝通協調能力、評估能力，答覆客戶的諮詢與報價，更要對受理的案件有溝通與協辦的能力。

「PT中部打工資訊網」徵人啟事，雇主文中徵求要懂3種外語的行政助理。圖擷自「爆怨公社」 分享 facebook

貼文一出網友紛紛回應表示「中部熊貓這麼多不是沒有原因...慣老闆太多了」、「會這3種語言1個月薪水都破10萬了」、「在台灣，專業就是這麼不值錢」、「時薪150只請得到台語、國語、台灣國語」，也有網友表示「不喜歡不要做就好，還好吧」。後續更引出團購名人「486先生」陳延昶在自己的臉書也回嗆「這是哪一家公司？老闆腦袋裝屎嗎？」

陳延昶在文中表示「給150元這種時薪根本是羞辱自己」，熟德英日三國語言，如果是他給的時薪，最少也得350。他又說其實如果公司真的需要且會很重要在德英日三國翻譯，直接找正職，給48000的起薪，對雙方或許是雙贏的一個職位需求，「要真公司快倒了，沒錢，那買一支蛋蛋3來翻譯算了」。