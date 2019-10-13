親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

外送員之死…勞動部年底祭新制 防「假承攬真雇傭」

2019-10-13 22:11聯合報 記者章凱閎／即時報導

送餐平台Foodpanda一名桃園外送員日前在國慶日深夜送餐遭小貨車撞擊死亡，今天晚間再發生一名廿歲、Uber Eats外送員在北市出車禍身亡。但不少平台業者表示，與外送員為「承攬關係」，不須替外送員保勞健保勞動部部長許銘春指出，外送員為雇傭或承攬關係，非業者說了算，勞動部司長王厚偉今天也說正在擬定新規定，明確區分雇傭、承攬之別，杜絕「假承攬、真雇傭」。

王厚偉也呼籲，就算公部門調查後，認定勞資雙方為承攬關係，但外送員工作面臨高風險，業者仍應替外送員投保意外險等，且自行吸收成本，「這是應盡的社會責任」。

近來，美食外送平台崛起，本報日前製作全版「熱議題」，探討外送員的食安、交安爭議，促使勞動部職安署發布「食物外送作業安全指引」，要求業者須進行強風大雨、道路受損、坍方落石等十點風險評估，若屬高風險外送員須停止外送、中低風險則需給予防護措施。

但食安、交安爭議外，由於目前未有一套規範來認定業者與外送員的勞動關係，外送產業也存在勞安隱憂。且因外送員多為「斜槓青年」非正職工作，包括UberEats、Foodpanda等宣稱與外送員屬於承攬關係，非雇傭關係，外送員得自行設法加入職業工會才有勞健保。

王厚偉表示，承攬關係是當事人與業者約定完成工作後，即可獲得報酬；若受平台指揮監督，則屬雇傭關係。但據勞動部調查，外送員大多沒有排班限制，也可自行選擇是否接單，「太遠不想去，也不會受到懲罰」，但實際情況，仍要待地方縣市勞檢處調查平台與外送員的勞雇關係、釐清職安與勞基法疑義後，個案判斷。

王厚偉也說，勞動部日前已邀集律師、學者，研擬一套標準以明確區分雇傭、承攬關係之別，杜絕「假承攬、真雇傭」，預計年底前公布。但他也呼籲，就算業者與外送員為承攬關係，外送員日夜在外「搏命演出」，業者也應替外送員投保意外險等，且自行吸收成本。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻則指出，因應新經濟模式，歐洲不少國家針對介於雇傭、承攬中間類型的勞工，納入勞動法令保障，像德國提出「類似勞工」的定義，可適用部分勞動法規內的權益保障。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯則表示，外送平台大多稱與外送員屬於承攬關係，但到底外送員有無勞工身分，往往須經公部門調查認定、甚至是鬧上法庭經訴訟判決定讞。勞動部除了被動地訂定規範，也應主動輔助外送員進行法律訴訟。他也表示，若業者依法不必替外送員保勞健保，政府仍可強制平台業者強制加保意外險，否則就不可進行食物外送業務，「別只是柔性勸說」。

送餐平台Foodpanda一名桃園外送員日前在國慶日深夜送餐遭小貨車撞擊死亡，今...
送餐平台Foodpanda一名桃園外送員日前在國慶日深夜送餐遭小貨車撞擊死亡，今天晚間再發生一名廿歲、Uber Eats外送員在北市出車禍命危。圖／報系資料照
分享

勞動部健保Foodpandauber eats
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

學非所用成主流？ 藝術學門、生命科學轉行最多

2019-10-13 13:14

法律畢業生求職難 平均半年才有工作

2019-10-13 13:11

台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘

2019-10-08 11:43

多胎家庭難請外傭 勞部擬加權計點

2019-10-08 00:36

假看護、真幫傭 勞部坦言很難查

2019-10-08 00:36

生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21

中高齡勞參率上升 女性攀升速度更快

2019-10-06 13:32

中高齡勞參率升高／老闆不放人 70歲嬤忍痛做

2019-10-06 13:31

埔里微型園區月底啟用 逾500職缺

2019-10-06 00:22

「辦公室公主」弄髒環境不收 提醒她竟回：叫清潔阿姨掃

2019-10-05 11:48

翻轉工運文化！女性工會幹部嶄露頭角 近6年增5.5%

2019-10-04 19:11

阿里山林鐵招軌道養護工 福利比照公務員

2019-10-04 14:59

62歲重入職場 她賺錢也賺到快樂

2019-10-03 14:36

銀髮族求職 600個機會等你

2019-10-03 14:36

未上班就嗆「干妳屁事」 網：她在求職社團超有名

2019-10-03 11:06

沒一技之長別煩惱 基隆訓用計畫失業夫妻找到第二春

2019-10-03 10:48

土水師傅6小時賺7500 網友幫換算月薪讓人超羨慕

2019-10-03 09:52

影／移工期滿續聘仲介要收買工費 勞團反對就地合法化

2019-10-02 19:18

中市風能就業博覽會 徵百人起薪4萬

2019-10-02 00:12

60歲遭裁員 賣甜點創第二春

2019-10-01 23:29

自製噴農藥無人機、手做皮革誠品設櫃 大學生談創業

2019-10-01 19:43

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36
看更多

熱門文章

叫病人「死死卡快活」？小護士菜台語 氣死人更笑死人

2019-10-13 10:00

健康相談室／中風放血救命？別貿然嘗試

2019-10-13 13:30

CP值超高！僑胞回台 最重要是做這件事

2019-10-13 08:00

收假了！北台灣明起變天 降雨率提高天氣轉涼

2019-10-13 17:13

外送員之死…呂秋遠一語點破「承攬」關係的真相

2019-10-13 13:05

殺破狼周運勢／天秤分手機率較高 雙魚容易擦槍走火

2019-10-13 00:00

驚覺4個月珍奶開銷夠買泰國來回機票 大馬女戒奶大作戰 結果…

2019-10-13 13:47

雞同鴨講…醫護菜台語 糗事一籮筐

2019-10-13 00:38

收假訂不到車票北返？高鐵宣布午晚加開2班全車自由座

2019-10-13 09:32

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

每日星座運勢／獅子心情很好沒煩惱　注意把握良緣

2019-10-13 00:00

走快走慢有差！ 中年步伐見老化程度

2019-10-13 17:33

買車有「眉角」 照中市法制局這樣做才有保障

2019-10-13 14:20

影／雙十連假最後一天 千輛車湧入合歡山

2019-10-13 15:24

中颱哈吉貝今離日 我部分航班取消

2019-10-12 23:42

國道午後恐現車潮 地雷路段要花三倍時間通過

2019-10-13 09:29

不斷更新／國1北上員林二起車禍不到10公尺

2019-10-13 14:39

魚油可治重症創傷 但恢復進食即回歸正常飲食

2019-10-13 18:10

61年最強颱哈吉貝侵襲！各大航班異動資訊懶人包

2019-10-13 11:00

菜台語嚇壞病人！醫學系開課急救

2019-10-13 00:38

收假！昨國5紫爆 今仍有北返潮

2019-10-12 23:42

水獺全台剩200隻 7大原因害瀕絕

2019-10-12 23:42

法律畢業生求職難 平均半年才有工作

2019-10-13 13:11

當心眼藥水愈點愈糟 食藥署提醒這5點

2019-10-13 10:42

東北風將增強 開工日北部、東北部偏涼有雨

2019-10-13 09:23

【心情點滴】鄒惠蓉／兒子的勸告

2019-10-13 06:00

太魯閣國慶連假垃圾滿地 台灣高山嘉明湖也有相同問題

2019-10-13 12:49

華航美加機票快閃最後優惠 桃園飛洛杉磯1萬元有找

2019-10-13 11:12

外送員之死…勞動部年底祭新制 防「假承攬真雇傭」

2019-10-13 22:11

【旅行點滴】林思妙／我在東北追火車

2019-10-13 06:00

心血管疾病倖存者 養狗可助延壽

2019-10-13 15:48

【弄孫之樂】洪彩鑾／小太陽的拍拍手

2019-10-13 06:00

登革熱台中現首例 病毒疑似來自北市輕熟女

2019-10-13 16:22

林佳龍：上午10時前出門高CP 避開塞車潮國道免收費

2019-10-13 08:52

史上最晚 流感公費疫苗下月15日開打

2019-10-12 23:42

噴腋下止汗劑易得乳癌？國健署：證據不足

2019-10-13 11:36

仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場

2019-10-13 19:10

掉髮危機重重 空氣汙染是元兇之一

2019-10-13 15:49

學非所用成主流？ 藝術學門、生命科學轉行最多

2019-10-13 13:14

線上旅展先開跑！加拿大航空台北飛北美 來回1.5萬有找

2019-10-13 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top