外送員之死…勞動部年底祭新制 防「假承攬真雇傭」

2019-10-13 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



送餐平台Foodpanda一名桃園外送員日前在國慶日深夜送餐遭小貨車撞擊死亡，今天晚間再發生一名廿歲、Uber Eats外送員在北市出車禍身亡。但不少平台業者表示，與外送員為「承攬關係」，不須替外送員保勞健保。勞動部部長許銘春指出，外送員為雇傭或承攬關係，非業者說了算，勞動部司長王厚偉今天也說正在擬定新規定，明確區分雇傭、承攬之別，杜絕「假承攬、真雇傭」。

王厚偉也呼籲，就算公部門調查後，認定勞資雙方為承攬關係，但外送員工作面臨高風險，業者仍應替外送員投保意外險等，且自行吸收成本，「這是應盡的社會責任」。

近來，美食外送平台崛起，本報日前製作全版「熱議題」，探討外送員的食安、交安爭議，促使勞動部職安署發布「食物外送作業安全指引」，要求業者須進行強風大雨、道路受損、坍方落石等十點風險評估，若屬高風險外送員須停止外送、中低風險則需給予防護措施。

但食安、交安爭議外，由於目前未有一套規範來認定業者與外送員的勞動關係，外送產業也存在勞安隱憂。且因外送員多為「斜槓青年」非正職工作，包括UberEats、Foodpanda等宣稱與外送員屬於承攬關係，非雇傭關係，外送員得自行設法加入職業工會才有勞健保。

王厚偉表示，承攬關係是當事人與業者約定完成工作後，即可獲得報酬；若受平台指揮監督，則屬雇傭關係。但據勞動部調查，外送員大多沒有排班限制，也可自行選擇是否接單，「太遠不想去，也不會受到懲罰」，但實際情況，仍要待地方縣市勞檢處調查平台與外送員的勞雇關係、釐清職安與勞基法疑義後，個案判斷。

王厚偉也說，勞動部日前已邀集律師、學者，研擬一套標準以明確區分雇傭、承攬關係之別，杜絕「假承攬、真雇傭」，預計年底前公布。但他也呼籲，就算業者與外送員為承攬關係，外送員日夜在外「搏命演出」，業者也應替外送員投保意外險等，且自行吸收成本。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻則指出，因應新經濟模式，歐洲不少國家針對介於雇傭、承攬中間類型的勞工，納入勞動法令保障，像德國提出「類似勞工」的定義，可適用部分勞動法規內的權益保障。