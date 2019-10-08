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司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘

2019-10-08 11:43聯合報 記者葉冠妤／台北報導

擔任中榮派遣工的台灣勞動派遣產業工會理事長吳月霞(左四)在廠商換約之際，被以不適...
擔任中榮派遣工的台灣勞動派遣產業工會理事長吳月霞(左四)在廠商換約之際，被以不適任為由不予續聘，工會今赴勞動部提出不當勞動行為裁決申請。記者葉冠妤/攝影
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台中榮民總醫院今年8月更換傳送勞務採購廠商，由美潔環保公司得標，但美潔在8月底以「不適任」為由，不續聘擔任台灣勞動派遣產業工會理事長的吳月霞，工會今赴勞動部申請不當勞動行為裁決。

工會抗議高喊「派遣沒歸零、勞工被歸零」，抗議派遣制度漏洞導致勞工權益受損。吳月霞表示，她在中榮工作19年，每次新廠商承接，300名派遣工都可留任，唯有她這次不被續聘，呼籲勞動部正視派遣換約的制度問題。

吳月霞說，自己在8月底與美潔公司面試時，表明自己的工會理事長身分，並反映職安、薪資、工作內容畫分等待改善問題，沒想到幾天後卻未出現在錄取名單上。即便她表達願意受雇的意願，美潔仍以「不適任」、「員額已滿」、「不配合公司」等為由回絕，她質疑，若她不適任，怎能在中榮工作長達19年 ?

台灣勞動派遣產業工會委任律師翁瑋表示，派遣制度漏洞，導致美潔利用機關重新招標、換約的時間，篩選掉資方認為的麻煩員工，中榮300名派遣工，近20年來從未經過面試就直接全部留用，唯獨這次廠商挑出工會理事長不適任，已違反工會法第35條第1、2、5項，構成不當勞動行為，破壞工會團結權，造成寒蟬效應。

台灣勞動者協會理事吳昭儒指出，中榮派遣工很多都是二度就業婦女，領著2萬3100元的基本薪資、為求穩定跟溫飽，許多派遣勞工在原單位一待就是十幾、二十年。距離政府喊出「派遣歸零」口號至今已過了一年多，派遣工部分權益雖已入勞基法，但若機關為了達到零派遣目標，反將派遣改為勞務承攬， 只是將派遣勞工推到更不受保障的位置。

勞動部勞動關係司專委羅文娟回應，依據工會法第35條第1項規定，對於勞工或求職者，雇主不得以其不加入工會作為僱用條件，亦不得有影響、妨礙工會組織、活動之行為，勞工或工會如因前開規定而遭受雇主打壓，可提出不當勞動行為裁決申請，如經裁決認定違法，勞動部可開罰3萬到15萬元。

勞動部派遣工台中榮總
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