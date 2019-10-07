生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／即時報導



一名5個孩子、第6個孩子即將出世的陳姓媽媽，今在立法院陳述這幾年申請外籍家庭幫傭的心酸血淚，即便明年初就成了6寶媽，依舊無法符合申請幫傭的點數門檻，有立委就質疑，台灣面臨少子化威脅，對勇於生養小孩的家庭，政府卻不願給予足夠的友善支持環境，要求勞動部放寬外籍幫傭的點數累積機制。勞動部勞動力發展署長黃秋桂回應，將盡快討論多胎家庭加權計算方式。

目前僅限家有3胞胎，或依據家中幼童、老人年齡記點累積達16點，以及年薪、或所屬公司年營業額超過一定金額的外國人，才具備申請外籍家庭幫傭的資格，而依據勞動部統計，截至今年8月底，我國的外籍家庭幫傭有1826人。

依據勞動部標準，若家有未滿1歲孩童就可獲得7.5點、滿1歲但未滿2歲的孩童可獲6點，90歲以上的老人可獲7點等，但6歲以上孩童、未滿75歲老人就不能列入計算。換言之，就算家裡同時有未滿1歲的嬰兒，90歲以上的長輩，加起來只有14.5點，因未達16點，沒辦法申請外籍幫傭。

以陳姓媽媽為例，截至今年9月，孩子依序是10歲、8歲、6歲、4歲、1歲半，累積點數8點，就算加上明年初出生老六的7.5點，卻因1歲半的老五屆滿2歲，點數減少，最後加起來還是只有14點。

陳姓媽媽說，她跟先生都熱愛孩子，也願意養育孩子，每次大家看到帶著5個孩子的她，都開玩笑說政府應該頒獎給她，但從申請幫傭以來，隨著孩子年紀變動，每次都只差1、2點，她要的不是領獎，而是希望政府能讓她有個家務幫手，協助她給予孩子更好的照顧。

陳瑩則指出，根據2018年統計，國內有4名以上子女的家庭僅4680個，政府應提供願意生養多胎小孩的家庭更多資源。