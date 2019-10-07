親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

馬俊麟與王瞳「開心吃」之前 妻發「離婚」文斥：荒唐

生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21聯合報 記者葉冠妤／即時報導

一名5個孩子、第6個孩子即將出世的陳姓媽媽，今在立法院陳述這幾年申請外籍家庭幫傭的心酸血淚，即便明年初就成了6寶媽，依舊無法符合申請幫傭的點數門檻，有立委就質疑，台灣面臨少子化威脅，對勇於生養小孩的家庭，政府卻不願給予足夠的友善支持環境，要求勞動部放寬外籍幫傭的點數累積機制。勞動部勞動力發展署長黃秋桂回應，將盡快討論多胎家庭加權計算方式。

目前僅限家有3胞胎，或依據家中幼童、老人年齡記點累積達16點，以及年薪、或所屬公司年營業額超過一定金額的外國人，才具備申請外籍家庭幫傭的資格，而依據勞動部統計，截至今年8月底，我國的外籍家庭幫傭有1826人。

依據勞動部標準，若家有未滿1歲孩童就可獲得7.5點、滿1歲但未滿2歲的孩童可獲6點，90歲以上的老人可獲7點等，但6歲以上孩童、未滿75歲老人就不能列入計算。換言之，就算家裡同時有未滿1歲的嬰兒，90歲以上的長輩，加起來只有14.5點，因未達16點，沒辦法申請外籍幫傭。

以陳姓媽媽為例，截至今年9月，孩子依序是10歲、8歲、6歲、4歲、1歲半，累積點數8點，就算加上明年初出生老六的7.5點，卻因1歲半的老五屆滿2歲，點數減少，最後加起來還是只有14點。

陳姓媽媽說，她跟先生都熱愛孩子，也願意養育孩子，每次大家看到帶著5個孩子的她，都開玩笑說政府應該頒獎給她，但從申請幫傭以來，隨著孩子年紀變動，每次都只差1、2點，她要的不是領獎，而是希望政府能讓她有個家務幫手，協助她給予孩子更好的照顧。

陳瑩則指出，根據2018年統計，國內有4名以上子女的家庭僅4680個，政府應提供願意生養多胎小孩的家庭更多資源。

黃秋桂表示，過去就曾檢討過點數累計方式，接下來也會盡快將多胎家庭加權計算方式，循程序提報至跨國勞動力政策協商諮詢小組討論。

目前已有5個孩子、第6個孩子將出生的陳姓媽媽，每次申請外籍家庭幫傭都達不到累積點...
目前已有5個孩子、第6個孩子將出生的陳姓媽媽，每次申請外籍家庭幫傭都達不到累積點數標準，今到立院衛環委員會現身說法，盼政府給予更多友善資源。立委陳瑩辦公室提供
分享
即將成為6寶媽的陳姓媽媽，今帶著最小孩子到立院陳述自身經驗。記者葉冠妤／提供
即將成為6寶媽的陳姓媽媽，今帶著最小孩子到立院陳述自身經驗。記者葉冠妤／提供
分享

勞動部
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

中高齡勞參率上升 女性攀升速度更快

2019-10-06 13:32

中高齡勞參率升高／老闆不放人 70歲嬤忍痛做

2019-10-06 13:31

埔里微型園區月底啟用 逾500職缺

2019-10-06 00:22

「辦公室公主」弄髒環境不收 提醒她竟回：叫清潔阿姨掃

2019-10-05 11:48

翻轉工運文化！女性工會幹部嶄露頭角 近6年增5.5%

2019-10-04 19:11

阿里山林鐵招軌道養護工 福利比照公務員

2019-10-04 14:59

62歲重入職場 她賺錢也賺到快樂

2019-10-03 14:36

銀髮族求職 600個機會等你

2019-10-03 14:36

未上班就嗆「干妳屁事」 網：她在求職社團超有名

2019-10-03 11:06

沒一技之長別煩惱 基隆訓用計畫失業夫妻找到第二春

2019-10-03 10:48

土水師傅6小時賺7500 網友幫換算月薪讓人超羨慕

2019-10-03 09:52

影／移工期滿續聘仲介要收買工費 勞團反對就地合法化

2019-10-02 19:18

中市風能就業博覽會 徵百人起薪4萬

2019-10-02 00:12

60歲遭裁員 賣甜點創第二春

2019-10-01 23:29

自製噴農藥無人機、手做皮革誠品設櫃 大學生談創業

2019-10-01 19:43

依公部門日曆出勤 打工族適用彈性放假

2019-09-28 00:42

勞動部函釋：若比照公部門日曆 打工族適用彈性放假

2019-09-27 16:53

雲林第二季工作職缺數大於求職千人 薪資最高上看43K

2019-09-27 16:23

高雄徵才職缺逾千 日月光、海底撈等設攤徵才

2019-09-27 14:25

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網友嘆：低薪發揚光大

2019-09-27 10:55

高工時高薪vs.低工時低薪怎麼選？他發問讓網友好羨慕

2019-09-26 19:32

決定拚一次！他從職業軍人轉當美髮師 實現兒時夢想

2019-09-26 14:21

去年台灣平均總工時 再居全球第4

2019-09-26 14:14

照服員兩樣「薪」 原民區與平地區差逾5000元

2019-09-26 14:12

把握起床1小時！向64個成功人士學習早起的秘密

2019-09-26 14:09

台灣勞工真血汗？2018年總工時2033小時 全球第4多

2019-09-26 13:16

月薪比平地照服員少5千 原民區照服員怨不公

2019-09-26 10:38

國道客運、保全 勞檢違規逾5成

2019-09-26 00:28

調查：碩博士不擅寫履歷、面試技巧不足比率 比學士高

2019-09-26 00:06

原民照服員薪水1.5萬翻倍漲至3.1萬 訓練班搶手

2019-09-25 23:40

員工有事要請4天特休 老闆娘竟回：太誇張！

2019-09-25 18:59

農職保擴大納保上路至今 近2千人加保

2019-09-24 19:27

逾千名永久居留外籍人士未提繳勞退 勞保局將通知雇主

2019-09-24 18:39

你想當職場君子或「小人」？一張圖，看比厚黑更威的求生術：小人經

2019-09-24 16:32

累積經驗考取民航機師 飛航教官漸成主流

2019-09-24 15:26

徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36
看更多

熱門文章

非法醫材／7萬件非法鈦合金骨釘骨板 流入逾200家院所

2019-10-06 21:52

吳德榮：連假最後一天 入秋第一波明顯冷空氣南下

2019-10-07 07:44

哈吉貝襲日機率高 恐成「超級颱風」

2019-10-07 00:25

一張圖看國慶連假天氣 晚間看煙火記得添衣防寒

2019-10-06 21:47

彭啟明：哈吉貝可能增為強颱 周末撲日本

2019-10-07 07:56

醫師提醒：補鈣若有中斷 等於功虧一簣

2019-10-07 13:02

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作被盯上 處女小心被八卦

2019-10-07 07:00

不法醫材7萬件 骨釘骨板恐植體內

2019-10-06 23:56

非法醫材／骨釘骨板用在那裡？萬一我用到怎麼辦

2019-10-06 21:52

連坐都會累卻想運動…找這群人免費領你入門

2019-10-07 10:00

每日星座運勢／摩羯工作順利的一天　適宜外出洽談

2019-10-07 00:00

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

非法醫材／缺乏追蹤機制 患者恐成黑心醫材犧牲者

2019-10-06 21:52

守護用路人安全 77歲伯8年擦淨15萬面反光鏡

2019-10-07 13:22

心肌梗塞時大力咳能救命？ 醫師：不如快呼救趕緊就醫

2019-10-07 09:39

高達75%是亞健康患者 醫師建議4原則邁向身心健康

2019-10-07 11:21

影／7.4萬支非法骨釘流市面 食藥署：回收最高罰200萬

2019-10-07 12:04

繼光香香雞開賣串炸雞心、雞胗、魷魚 這四間門市獨售

2019-10-06 22:55

拉不拉多見火車太興奮 車上爆衝誤觸手槍射傷看護

2019-10-07 16:07

同樣價格兩樣情 便當店這種點法超划算

2019-10-07 18:04

豬竟會用木棍挖洞築巢！研究首次發現：豬也會用工具

2019-10-07 15:14

柿子挑選大學問 萼片完整、果色均勻且橙紅最好吃

2019-10-07 14:39

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

【她們的世界】陳姵穎／范莊怡，以心畫出生命的翅膀

2019-10-07 06:00

植物醫師法 拚列優先法案

2019-10-07 00:25

健康名人堂／瓶瓶罐罐 不如飲食習慣

2019-10-07 00:36

一個人的旅遊夯 台旅客單人出遊成長6成

2019-10-07 13:30

生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21

啪一聲！男子玩360度遊樂設施頸椎盤突出就醫

2019-10-07 10:47

全聯雙十家家購物節 滿千送千點、超過50件家電團購價

2019-10-07 18:36

病歷未記錄醫材批號 怎追蹤？

2019-10-07 00:01

日本超萌天然紀念物 大型毬藻進駐北市動物園

2019-10-07 13:26

港人愛台灣！「定居」年增率突破20%大關

2019-10-07 12:10

綠色物流 電動三輪機車限重從80公斤增至200公斤

2019-10-07 18:12

桃園燈會明年在老街溪 2公里塑造光雕美景

2019-10-07 10:33

旅行充滿食趣！「全家」推一店一特色美饌饗客

2019-10-07 12:50

彼特兔躍上LeSportsac包款 超可愛療癒系列開賣啦

2019-10-07 14:55

Bosch推出洗碗機不淨則退 90天滿意保證活動

2019-10-07 12:54

萬聖節限定！蜘蛛甜甜圈、南瓜巧克力盒搗蛋登場

2019-10-07 14:27

天然果汁也會增加糖尿病風險 含糖飲宜少碰

2019-10-07 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top