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香港緊急法第一夜：全港機能停擺，黑幫亂入打劫？

「辦公室公主」弄髒環境不收 提醒她竟回：叫清潔阿姨掃

2019-10-05 11:48聯合新聞網 綜合報導

網友分享公司新人生活態度與習慣很糟。 圖／ingimage
網友分享公司新人生活態度與習慣很糟。 圖／ingimage
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維護公共環境人人有責，若刻意弄髒環境只會增加清潔人員困擾。一名網友在臉書社團<「爆怨公社」表示，公司內的新人習慣與態度極差，將茶水間水槽弄得髒兮兮、擦手紙丟不准丟到地上、垃圾不分類，提醒她以後卻回答「反正有清潔阿姨會掃，不然花錢請她幹嘛？」，她痛罵「你是高貴的公主嗎？有必要這樣折磨人？」其他網友則說，「可以想像她的生活環境有多糟」。

一名網友網路發文，她表示公司內一名長得挺漂亮的女新人，生活態度與習慣卻特別糟糕。她指出，女新人在茶水間削水果時，整個水槽弄得髒兮兮都是果皮，要她整理一下，她竟然回答「不是有清潔阿姨幹嘛我用，清潔是阿姨的工作，不然花錢請她幹嘛？」

該名女新人洗完手後，擦手紙丟不準掉到地上，要她撿起來丟進垃圾桶，她竟回答「廁所地板很髒我不想撿，叫阿姨撿吧，她有那個夾子」。此外，女新人垃圾也都亂丟、不做分類，甚至大言不慚表示「我又不是清潔阿姨，為何要垃圾分類？」

該名網友看不下去痛罵，「你以為你是高貴的公主嗎？阿姨也是靠自己勞力賺錢，有必要這樣折磨人嗎？阿姨都能當你媽了，給點尊重很難嗎？而且有清潔阿姨不代表你就可以製造髒亂，公共環境大家都有責任維護，不是你故意弄髒亂再請阿姨處理！」

其他網友看了也直搖頭，留言「缺乏人文素養的生活態度」、「超沒品也沒公德心」、「貴公司找人不看人品？不過這種人通常也做不久」、「沒公主命還公主病」、「請她自己進垃圾桶」。

爆怨公社公主病
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