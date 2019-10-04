翻轉工運文化！女性工會幹部嶄露頭角 近6年增5.5%

2019-10-04 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今指出，據各縣市政府資料顯示，女性工會理事、監事人數及比率，自2012年的25.9%，提升至2018年的31.4%，增加5.5%，近5年也都維持在30%以上的比率，女性勞資爭議調解人占比也達近3成，顯見女性在參與工會與調解事務意願提升。

勞動部勞動關係司專門委員羅文娟表示，隨著社會、經濟發展及教育普及，越來越多女性投入職場並加入工會，或擔任工會會員人員，過去大家認為工會幹部多由男性擔任，但根據各縣市政府的統計資料，2012年到2018年的女性工會理監事比率，從25.9%提升至31.4%，以2018年為例，全國工會幹部5萬2140人，其中男性3萬5768人、女性1萬6732人，女性幹部逾3成。

羅文娟也提到，像是全國性10大工會，其中3家工會去年也首度選出女性理事長，包括中華民國全國職業總工會、中華民國全國勞工聯盟總會以及全國產職業工會。