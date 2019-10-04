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阿里山林鐵招軌道養護工 福利比照公務員

2019-10-04 14:59中央社 嘉義市4日電

阿里山林業鐵路列車。聯合報系記者謝恩得／翻攝
阿里山林業鐵路列車。聯合報系記者謝恩得／翻攝
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阿里山林業鐵路及文化資產管理處招募軌道養護人員，起薪最高達33K，且有關年終工作獎金等福利，比照公務人員規定辦理，預計招募60人，於10月15日截止報名。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天表示，阿里山林業鐵路及文化資產是台灣重要文化景觀，也是世界重要鐵道文化資產，這次招考的從業人員將從事阿里山林鐵路線維護相關工作。

周恆凱指出，預計甄試招募60名軌道養護人員，其中正取15名、備取45名，視業務需要及考生甄試成績增額備取，將於15日截止報名。

阿里山林鐵及文資處人事室主任葉姍玫表示，軌道養護新進人員起薪每月新台幣2萬6935元，並有1200元危險津貼，若在奮起湖、阿里山地區服務，每月另有1030元至5150元不等加給。有關年終工作獎金、考核獎金、休假補助（國民旅遊卡）等，均比照公務人員規定辦理。

葉姍玫指出，自9月中旬開放報名，電話詢問不斷，且報名簡章下載量多，直到昨天已有63人完成報名繳費手續。

葉姍玫說，阿里山林鐵軌道養護人員希望吸引嘉義在地人從事，降低流動率，不僅報名時間長達1個月，還利用夾報方式宣傳，並在鄉鎮公所張貼招募海報，吸引民眾報名。

周恆凱說，軌道養護人員甄試分提（挑）重行走的體能測驗及口試兩個項目，各占總成績50%。有關甄試方式、內容及特殊身分加分規定，可詳閱甄試簡章。

阿里山文化資產
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