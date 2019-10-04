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中華醫大視光系畢業生表現佳 葉家瑋普考榜首師生同慶

2019-10-04 12:58聯合報 記者周宗禎╱即時報導

中華醫事科大視光系應屆畢業生葉家瑋，驗光師國家高考全國第5、驗光生普高中榜首，今返校感謝師長，並與一群驗光師同學開心分享喜悅。

108年考試院專技人員考試放榜，葉家瑋榮登驗光師國家高考全國第5名、驗光生普考榜首，消息傳回學校，系上師長及學弟妹振奮又與有榮焉，葉家瑋返校感謝師長教導，並與同登驗光師高考及格的同學開心慶祝，校長曾信超送上祝福，也對校友的優異表現讚許不已。

視光系系主任陳昆祥表示，今年驗光專技人員國家驗光師高等考試及驗光生普通考試放榜，視光系應屆畢業生表現亮眼，驗光師高考通過率近6成，高出全國平均（18.5%）3倍多，應屆畢業生透過高中申請入學管道進入視光系就讀的表現格外優異，通過率達8成多，是全國科大的第一名。

今年6月畢業的葉家瑋驗光師高考普考優異表現，消息傳回中華醫大和他高職畢業的母校虎尾農工，令母校的師長和學弟妹感到與有榮焉。

高職就讀機械科的葉家瑋，因為對驗光師工作抱持夢想，以中華醫大視光系為升學第一志願，在校期間學習認真，勤於複習，對系上開的國考輔導課從未缺席，而有如此亮眼的表現。

陳昆祥表示，取得國家驗光師高考及格證書是系上每位畢業後的第一目標，因為有了驗光師高考證照，起薪就有近4萬元，隨著年資增加，月薪超過50K不成問題，並且具備驗光師資格可以指導實習生，也可以執行低視力輔具評估，累積2年的工作經驗就可以申請開業擔任驗光所負責人，對視光系畢業生而言，無論選擇就業或創業都是職涯很好的發展。

他說，系上特別對應屆畢業生開設國考輔導課程，老師輸流排班陪學生課輔，在師生密集衝刺努力下有此成果令人欣慰。

中華醫大視光系應屆畢業生表現亮眼，通過率高出全國平均3倍多，師生開心慶功。圖/校...
中華醫大視光系應屆畢業生表現亮眼，通過率高出全國平均3倍多，師生開心慶功。圖/校方提供
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葉宣瑋驗光生普考榜首，校長曾信超（左）、視光系系主任陳昆祥讚賞。圖/校方提供
葉宣瑋驗光生普考榜首，校長曾信超（左）、視光系系主任陳昆祥讚賞。圖/校方提供
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