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未上班就嗆「干妳屁事」 網：她在求職社團超有名

2019-10-03 11:06聯合新聞網 綜合報導

求職面試時，態度是錄取的關鍵原因之一。 圖／ingimage
求職面試時，態度是錄取的關鍵原因之一。 圖／ingimage
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相信許多人都知道求職時除了自身的能力以外，最重要的就是態度，如果遇到脾氣不好的求職者，雇主絕大多數都會拒於門外。一名雇主在臉書上PO出和求職者的對話，她詢問對方是否會如期報到，沒想到這名求職者回答問題相當不耐煩，最後甚至還嗆「干妳屁事」，讓雇主相當傻眼。

雇主po出和求職者的對話。 圖／翻攝自「台南爆料公社」
雇主po出和求職者的對話。 圖／翻攝自「台南爆料公社」
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這名雇主在臉書「台南爆料公社貼出和求職者的對話，她擔心會被放鴿子，因此用通訊軟體詢問對方是否會在10月2日、4日如期報到，沒想到這名求職者卻爆氣的回應「還要轉車妳要我怎樣啦？9點半是來得及？」雇主又問「妳不是說有機車？」對方仍然語氣不耐煩的說「我媽在騎，她不用上班逆？」讓雇主看了很無言。

雇主很直接地告訴對方「妳不來可以說一聲，這樣就夠了。若是沒交通工具，妳也不需要在社團PO妳有交通工具」，而這段話也讓這名求職者看了很火大，怒嗆「然後呢？我PO啥干妳屁事」。雇主最後受不了，要求拿出求職的誠意，沒想到對方回嗆「少在那邊跟我講這種話，妳以為妳誰，對我說教？誠意？」如此不客氣的回應讓雇主很無言，只好將她封鎖，並在臉書上呼籲其他雇主「請各位業者也必須三思求職者，這樣的態度，哪個業者要收她？」

網友看了對話也直呼太誇張，「憑實力失業，佩服」、「注定失敗的年輕人」、「這態度令人不敢恭維」、「她可能大富大貴，不缺錢吧」、「怎麼好像她才是老闆」、「她應該是應徵主任或是經理的職位」、「我建議直接請她媽來上班」、「同樣身為雇主，好想知道是誰，讓我封鎖先」。還有人也分享遇過的誇張求職者經驗，「還好啦，我曾遇過上班第二天請假說月經來⋯第三天請假說懷孕孕吐的」、「我們還遇過男生直接曠職，說有幽閉恐懼症，嚇到不敢出門的」。

原PO貼出和這名求職者的對話內容後，就有許多網友留言表示知道這號人物，「我知道是誰了，她超有名」、「她在求職各大社團超有名的」、「這個應該是住歸仁那位」、「她很常拿她媽來當擋劍牌」。

求職爆料公社
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