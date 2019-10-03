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土水師傅6小時賺7500 網友幫換算月薪讓人超羨慕

2019-10-03 09:52聯合新聞網 綜合報導

所謂行行出狀元，只要努力工作就會有收穫，一名從事土水的網友在臉書上PO出做了6小時的工資照片，照片可看到他拿著7500元自拍，並且開心地寫道「做土水我驕傲」，有人幫忙換算成月薪，竟然將近20萬元，讓其他鄉民看了好羨慕，留言詢問「還有缺人嗎？」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示自己是在做土水的，自家也有公司行號，照片裡他拿的現金是屋主請他去收尾後給的，6小時就拿了7500元的「修補款」。他寫道「6小時賺這樣不為過吧。做土水我驕傲，喔，不是，是傲嬌。合理報價，你情我願」。原PO表示自己對於做這一行覺得很驕傲，很多人都嫌髒，但是幫屋主完成他的要求也是一種成就感。

許多網友看了給予原PO讚賞，「職業不分貴賤，只要是靠自己得來，不偷不搶不害人，就值得尊敬」、「辛苦，但賺的多」、「有技術有能力，那是你應得的」、「賺多賺少無妨，只要是靠雙手掙乾淨的錢，都是好樣的」。更有人假設性的幫算出一個月領的錢「一天6500×30=195000，土水師好好」、「如果這樣要照時薪算，那一個月不就可以領25萬以上」，不過原PO也只能苦笑的說「有就好了」。

還有專業的網友說「看來是臨時收尾或是小修改的」、「這是『師傅』等級的薪資，師徒制很重，出師後的薪資高，學徒沒那多」。不過還是有網友看出端倪，「你是用承包的不要亂帶風向」、「是自己包工作才有這個價」。

一名從事土水的網友PO出自己6小時賺了7500元的照片。 圖／翻攝自「爆廢公社公...
一名從事土水的網友PO出自己6小時賺了7500元的照片。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
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