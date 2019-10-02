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影／移工期滿續聘仲介要收買工費 勞團反對就地合法化

2019-10-02 19:18聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今下午邀集雇主、仲介、移工團體開會討論移工期滿續聘、轉換收費事宜，移工團體在會前舉辦記者會，指「就業服務法」雖在2016年廢除移工每3年須出境1次的規定，但仲介變相轉向在台續聘、轉換的移工收取2萬到9萬不等的「買工費」，痛批勞動部討論收費，等同要將買工費就地合法化。勞動部則澄清，未改變仲介收費政策，今天只是蒐集意見。

台灣移工聯盟指出，就業服務法在2016年廢除了移工每3年須出境1次的規定，讓移工不用再多付額外的仲介費，然而，仲介卻轉而向期滿續聘或轉換雇主的移工收取買工費，在私人仲介壟斷就業市場的情況下，移工蒐證困難、不敢舉報，導致買公費氾濫，也成了移工在仲介費、服務費之外的另一大夢魘。

台灣國際勞工協會成員陳秀蓮指出，仲介以人事成本、車輛折舊保養維修、文具雜支、通信等為基礎，算出所謂的新增服務事項及成本，比如移工期滿續聘前的徵詢作業，因需要分別向雇主與移工詢問意願，就增加了9500元(雇主5500元、移工4000元)的成本，續聘後向移民署申請居留證，又增加9500元成本(移工5000元、雇主4500元)等。

陳秀蓮表示，這些巧立名目的項目，都不是因為移工期滿續聘增加的，建議仲介表列出這些成本計算，供社會公評。

天主教會新竹教區移民及外勞服務中心主任劉曉櫻說，移工引進超過30年，勞動部放任仲介剝削移工，就服站一直沒有提供雙語服務方便移工諮詢，在私人仲介壟斷求職管道的情況下，移工就只能拿錢換工作，而勞動部今天卻又想方設法開活路，讓買工費合法化，根本瀆職、卸責。

勞動部勞動力發展署長黃秋桂轉述，今天會議上，移工來源國基於使用者付費，認為可合理調整費用，但應由雇主負擔，雇主團體則反對收費，像工總就認為產業移工跟家事移工不同，以人數計價並不合理，仲介團體則宣稱現在服務費是2004年所訂立，當年基本工資是15840元，但經過多年，基本工資調漲、水電、人事等相關經營成本都增加，也應配合法律修正衍生服務項目，調整收費相關規定。

黃秋桂強調，今天主要是將相關團體聚集討論，勞動部也會將持續蒐集意見，目前暫無規畫再開會。

勞動部也說明，廢除移工出國1日規定後，移工在台工作3年期滿辦理轉換新雇主相關作業衍生的買工費，現行規定仲介公司不得向移工收取，違者可依法處10倍至20倍的罰鍰及1年以下停業處分。今天會議主要聽取各界意見，更無改變禁止仲介任意收費的政策立場。

勞動部今下午邀集雇主、仲介、移工團體開會討論移工期滿續聘、轉換收費事宜，移工團體...
勞動部今下午邀集雇主、仲介、移工團體開會討論移工期滿續聘、轉換收費事宜，移工團體在會前舉辦記者會，批勞動部欲讓買工費就地合法化。記者葉冠妤/攝影
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