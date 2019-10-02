中市風能就業博覽會 徵百人起薪4萬

離岸風電開發商沃旭能源在彰化縣就博會上吸引應徵者詢問。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

風電廠陸續在台中、彰化設置，也帶來就業機會，彰化縣府上月的就業博覽會，離岸風電外商提供50個職缺，起薪都4萬以上，共84人登記，但據了解僅1人成功錄取。台中市府10月5日辦首場「風能就業博覽會」，6家風能大廠、提供超過百個職缺，起薪也4萬元以上，徵求電子、電機、工業工程、財經法律相關人才。

中市勞工局就業服務處課長張智雄表示，台中港已規劃離岸風電專門載卸貨專用碼頭，丹麥、德國很重視此據點，另沃旭能源、哥本哈根、德商汐威、艾納康、西門子、維特斯6家風能大廠公司登記地在台中、彰化，國內目前無直接相關科系，若錄取會外派短期受訓，通過者能領國際「風能技能檢定證照」。

台中這次徵才領域涵蓋電機、機械、土木、工業工程、國際企管、財經法律，需具備基本外語溝通能力，月薪4-6萬之間，高階主管薪水更高，年薪可破百萬。

但彰化縣府8月已在員林市舉辦就業博覽會，2家離岸風電外商丹麥沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）分別提供40名、10名員額，有84人登記，但實際只有1人成功獲得錄取。

彰化縣府表示，風能大廠外國團隊進到台灣指導，希望台灣人員具備多益成績至少750分，面試全程以英文與外籍開發商人員交談。

地方對僅1人錄取，認為徵才「雷聲大」，錄取「雨點小」；CIP秘書長戴瑞文說，外商公司注重外語能力，國內對綠能產業還在起步，學校教育與技術培養有待加強。