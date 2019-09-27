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電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網友嘆：低薪發揚光大

2019-09-27 10:55聯合新聞網 綜合報導

有網友貼出台廠大阪公司徵人資訊，但薪資給付卻讓許多網友看傻眼。圖擷自臉書社團「日...
有網友貼出台廠大阪公司徵人資訊，但薪資給付卻讓許多網友看傻眼。圖擷自臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」
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日本消費基準與薪資較台灣高，目前最低基本時薪為874日圓（約新台幣248元），比台灣的最低時薪較高。日前有位網友在網上貼出了一張電子業台廠日本分公司大阪辦公室的徵才資訊，讓許多網友心生疑惑，因為上面列出的時薪比日本超商店員還要低。

這位網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文並貼出一張照片，表示這是自己在其他社團看到的台灣上市公司大阪子公司徵才資訊，只見照片中台灣某電子業大廠正應徵一位長期的總務時薪制員工，要求能力需日文檢定N1以上，且工作天數為週一至週五，交通費上限補助一個月有4萬日圓（約新台幣11500元），而工作內容乍看之下也是一般要求，但有網友發現其中的時薪給付卻不符合日本職場的一般水準。

網友質疑，這則徵人資訊上的時薪950日圓（約新台幣273元），比一般日本超商時薪約1020日圓（約新台幣293元）還低，並表示之後10月開始大阪最低時薪將調整至964日圓（約新台幣277元），台廠給的薪資卻低於這個標準，「這薪資如果是要徵求中日語言都通的，這真的很低」、「便利商店至少有1050日圓~」、「這個薪水大概是餐廳的服務生的薪水，是因為是大阪所以比關東低薪嗎？」、「天啊！把台灣的低薪帶去日本發揚光大！」

但也有網友表示在日本公司工作相對輕鬆，而像超商、餐廳等重勞動的產業雖然時薪較高，卻也流動率高，永遠都在徵人，「就待在台達的友人提供的資訊是，日本的都過滿爽的，但福利沒有台灣的來得好就是了，基本上薪資水準也不會比照日本。」、「便利商店跟餐廳因為是重勞動+排班制，反而流動率很高導致生意好的店時薪真的很高。我看過很多夜班可以喊到1.3K的餐廳，但一整年你經過它永遠在徵人。」也有人認為這只是起薪，不代表沒有成長空間。

薪資大阪薪水職場

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